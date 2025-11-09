Ультрас «Александрии» устроил акцию протеста во время домашнего матча своей команды в 12-м туре Украинской Премьер-лиги против житомирского «Полесья».

Группа болельщиков таким образом отреагировала на последние заявления клуба, который попросил ультрас не использовать пиротехнику и другие запрещённые атрибуты, приведшие к штрафу со стороны КДК УАФ.

Слова обидели фанатов «Александрии», поэтому ультрас решил устроить дымовой перформанс под конец второго тайма.

На трибунах ультрас раскинул огромный баннер, намекнув на заявление «Александрии» к фанатам: «финансованая проблема».

Также болельщики сломали несколько сидений на стадионе «Ника», которые оказались на газоне.

По результатам матча «Полесье» уничтожило соперника со счетом 3:0, а ультрас «Александрии» продемонстрировал свою злобу.

ФОТО. Сломали сиденья. Ультрас Александрии устроил протест против клуба