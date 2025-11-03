Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Должны быть силой, а не обузой». Клуб УПЛ раскритиковал своих фанатов
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 19:26 |
«Александрия» получила штраф от КДК УАФ

ФК Александрия

Клубная пресс-служба «Александрии» сообщила о дисциплинарных санкциях, которые на клуб наложил КДК УАФ:

«Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, по итогам матча 10-го тура чемпионата между футбольными клубами «Александрия» - «Эпицентр» (0:1), во время которого на трибунах использовалась пиротехника, обязал наш клуб провести следующий домашний матч (против житомирского «Полесья») с частично закрытыми секторами, а именно – 10 сектором.

Кроме этого, наш клуб оштрафован на значительную денежную сумму. Это уже не первые нарушения за использование пиротехники и штрафы для нашего клуба. Эти систематические штрафы и большие суммы за провину отдельных лиц ложатся тяжелым финансовым бременем на клубный бюджет.

В дальнейшем, как отмечает КДК УАФ, в случае повторных нарушений, «Александрия» может вообще остаться без поддержки болельщиков на трибунах.

В конце концов, мы не можем и не хотим представить «Александрию» без ее горячих фанатов. Мы рассчитываем на каждого из вас, ведь вы – наш двенадцатый игрок. Но настоящая поддержка – это, прежде всего, ответственность и уважение к клубу, который вы любите.

Мы вместе на поле и за его пределами. Ваша поддержка должна быть нашей силой, а не финансовым бременем».

Александрия фанаты болельщики зрители пиротехника КДК УАФ Эпицентр Каменец-Подольский Александрия - Эпицентр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу штрафы
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
