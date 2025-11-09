ATP09 ноября 2025, 15:08 |
42
0
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025
09 ноября 2025, 15:08 |
42
0
9 ноября в Турине (Италия) стартуют матчи первого тура Итогового турнира АТР 2025.
Ориентировочно в 15:10 по Киеву на корт выйдут Карлос Алькарас (Испания, ATP 2) и Алекс де Минаур (Австралия, ATP 7).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет пятая встреча соперников. Счет 4:0 в пользу Карлитоса.
В одном квартете Алькарас и де Минаур выступают вместе с Лоренцо Музетти и Тейлором Фритцем.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 09 ноября 2025, 07:33 7
Мэнни Пакьяо рассказал, что ведутся активные переговоры о бое с украинцем
Футбол | 09 ноября 2025, 09:38 1
Артем Махонин – о своей истории в столичном клубе
Теннис | 09.11.2025, 12:45
Футбол | 09.11.2025, 07:20
Футбол | 09.11.2025, 13:07
Комментарии 0
Популярные новости
07.11.2025, 08:06 3
08.11.2025, 12:27 2
07.11.2025, 19:35 4
07.11.2025, 21:07
Футбол
Футбол
07.11.2025, 08:33
08.11.2025, 06:22 1