Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025

Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

9 ноября в Турине (Италия) стартуют матчи первого тура Итогового турнира АТР 2025.

Ориентировочно в 15:10 по Киеву на корт выйдут Карлос Алькарас (Испания, ATP 2) и Алекс де Минаур (Австралия, ATP 7).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятая встреча соперников. Счет 4:0 в пользу Карлитоса.

В одном квартете Алькарас и де Минаур выступают вместе с Лоренцо Музетти и Тейлором Фритцем.

📺 Видеотрансляция
По теме:
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
