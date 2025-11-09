Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 ноября в Турине (Италия) стартуют матчи первого тура Итогового турнира АТР 2025.

Ориентировочно в 15:10 по Киеву на корт выйдут Карлос Алькарас (Испания, ATP 2) и Алекс де Минаур (Австралия, ATP 7).

Это будет пятая встреча соперников. Счет 4:0 в пользу Карлитоса.

В одном квартете Алькарас и де Минаур выступают вместе с Лоренцо Музетти и Тейлором Фритцем.