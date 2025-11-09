Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два дубля и хет-трик. Динамо разбило ЛНЗ в чемпионате U-19
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 15:46 |
Подопечные Игоря Костюка забили семь безответных мячей

ФК Динамо Киев.

Киевское Динамо разбило черкасский ЛНЗ в матче 12 тура юношеского чемпионата Украины (U-19), отправив 7 мячей в ворота «фиолетовых» (7:0).

Подопечные Игоря Костюка не дали шанса гостям из Черкасс. Дубль оформил форвард «бело-синих» Матвей Пономаренко, хет-триком отличился Богдан Редушко. Также дубль в активе Павла Люсина.

В нынешнем сезоне «бело-синие» занимают второе место юношеского чемпионата Украины, имея в своем активе 28 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей. ЛНЗ На 12 ступени турнирки с 15 очками.

Национальная лига U19, 12-й тур

«Динамо» U19 – ЛНЗ U19 – 7:0 (2:0)

Голы: Люсин (14, 62), Пономаренко (44, 81), Редушко (51, 60, 79)

По теме:
ВИДЕО. Гол в раздевалку. ЛНЗ шокировал Динамо в конце первого тайма
ФОТО. Ярмоленко досрочно завершил матч из-за травмы. Вышел Герреро
Динамо – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев ЛНЗ Черкассы ЛНЗ Черкассы U-19 Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Богдан Редушко Павел Люсин Матвей Пономаренко
