Два дубля и хет-трик. Динамо разбило ЛНЗ в чемпионате U-19

Киевское Динамо разбило черкасский ЛНЗ в матче 12 тура юношеского чемпионата Украины (U-19), отправив 7 мячей в ворота «фиолетовых» (7:0).

Подопечные Игоря Костюка не дали шанса гостям из Черкасс. Дубль оформил форвард «бело-синих» Матвей Пономаренко, хет-триком отличился Богдан Редушко. Также дубль в активе Павла Люсина.

В нынешнем сезоне «бело-синие» занимают второе место юношеского чемпионата Украины, имея в своем активе 28 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей. ЛНЗ На 12 ступени турнирки с 15 очками.

Национальная лига U19, 12-й тур

«Динамо» U19 – ЛНЗ U19 – 7:0 (2:0)

Голы: Люсин (14, 62), Пономаренко (44, 81), Редушко (51, 60, 79)