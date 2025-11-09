Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

9 ноября, в рамках 12 тура УПЛ, свою встречу проведут Шахтер Донецк и СК Полтава. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» захватили лидерство в чемпионате, после 11 туров, ближайшего преследователя они опережают на 4 очка. В последнем туре Шахтер обыграл главного конкурента на внутренней арене, киевское Динамо со счетом 3:1, чем отомстил за вылет из Кубка Украины.

На этой неделе команда играла в еврокубках, где одолела на домашнем стадионе в Польше исландский Брейдаблик – 2:0. Победа важная и ожидаемая, которая позволила плотно закрепиться в зоне еврокубков Лиги конференций. Результат хороший, а вот игра вызвала вопросы, соперник добровольно отдал мяч и закрылся в штрафной, а у игроков Шахтера было мало идей, как взломать оборону. Арда Туран не скрывает, что чемпионство его главная цель, хотя жертвовать еврокубками тоже нельзя.

СК Полтава

Дебютанту украинской элиты пока тяжело, команда на дне турнирной таблицы, что не стало неожиданностью. Команда набрала всего 6 очков в 11 встречах, одержав всего одну победу за данный период. В последнем туре Полтава в гостях смогла устоять против амбициозного и сильного Кривбасса. Положение сложное, но не безнадежное, отставание от зоны переходных матчей составляет 3 очка, а вот до проходной 12-й строчки целых 8 баллов.

Полтава много пропускает, так что против Шахтера наверняка постарается сыграть закрыто, ведь такой соперник точно сможет использовать свободные зоны. Битва против такого гранда уже событие в истории клуба. Каждое очко имеет значение в борьбе за выживание, даже против лидеров нужно выкладываться и постараться цепляться за результат.

Прогноз

Букмекеры не верят в гостей, ведь дают на победу Шахтера символический коэффициент.

Поскольку Полтава дебютант элиты, ранее клубы никогда не пересекались. Все ждут разгрома, разница в классе действительно есть, рискну поставить на успех «горняков» с форой -2,5 гола за 1,6.