В воскресенье, 9 ноября, Александрия сыграет против житомирского Полесья в матче Украинской Премьер-лиги. Игра пройдет в рамках 12-го тура чемпионата Украины.

Кирилл Нестеренко и Руслан Ротань сознались со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок УПЛ. Обе команды сыграют в максимально боевых составах.

Матч Александрия – Полесье запланирован на воскресенье, 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 14-е место, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Полесье находится на 4 строчке с 20 баллами после 11 матчей.

Нестеренко vs Ротань. Составы на матч Александрия – Полесье в УПЛ