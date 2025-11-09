Нестеренко vs Ротань. Составы на матч Александрия – Полесье в УПЛ
Матч 12 тура УПЛ стартует в 13:00 по киевскому времени
В воскресенье, 9 ноября, Александрия сыграет против житомирского Полесья в матче Украинской Премьер-лиги. Игра пройдет в рамках 12-го тура чемпионата Украины.
Кирилл Нестеренко и Руслан Ротань сознались со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок УПЛ. Обе команды сыграют в максимально боевых составах.
Матч Александрия – Полесье запланирован на воскресенье, 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 14-е место, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Полесье находится на 4 строчке с 20 баллами после 11 матчей.
