От Грачева до Пятова: символическая сборная украинцев Шахтера всех времен

9 ноября исполняется 50 лет первому союзному «серебру» донецкого «Шахтера». Это сейчас 2-е место в чемпионате страны для «горняков» – неудача, не говоря уже о 3-м. А тогда, полвека назад, такой результат стал настоящим прорывом, после которого оранжево-черные утвердились в роли одного из постоянных соискателей высоких мест. Тогда и впоследствии в 1980-е на ведущих ролях в донецком клубе были игроки, рожденные в Украине. Славное круглодатье послужило поводом вспомнить о лучших из них. Однако и более близкие к современности времена также нельзя обойти вниманием.

Вратарь: Андрей Пятов (родился в 1984 г.)

«Какой-то мужик плавает рядом со мной в бассейне, так мне потом сказали, что это, оказывается, вратарь «Шахтера», – журналистка, которая пишет на далекие от спорта темы, поделилась впечатлениями от пребывания в отеле Emily Resort недалеко от Львова. Показательно, что рядовые отдыхающие в этом гостиничном комплексе, не являющиеся футбольными фанатами, однако знающие какие-то базовые вещи, даже в этом году называют Пятова «вратарем «Шахтера», несмотря на то, что он уже несколько лет на тренерской работе. Действительно, 2-й игрок в истории «Шахтера» по количеству проведенных матчей заслужил признание и узнаваемость, извините за игру слов. Что и говорить, 11-кратный чемпион Украины и обладатель Кубка УЕФА! Причем на пути к вожделенному евротрофею Пятов сыграл несколько сухих матчей против таких знаковых клубов, не обделенных евротрофеями в своих коллекциях, как «Тоттенхэм», московский ЦСКА и «Марсель». Ну, и в еврокубках Пятов отразил целых 5 пенальти (здесь речь не идет о послематчевых сериях, в фокусе – 11-метровые во время игр) – достижение, которое пока не покорилось ни одному другому украинскому вратарю.

Юрий Дегтерев и Дмитрий Шутков, конечно, также заслуживают уважения, однако Пятов все-таки на протяжении гораздо большего времени держал высокий уровень игры.

Защитники: Владимир Пьяных (родился в 1951 г.), Ярослав Ракицкий (родился в 1989 г.), Александр Кучер (родился в 1982 г.), Алексей Варнавский (1957–2008)

Слева в защите – Владимир Пьяных. Очень дисциплинированный оборонец, который добросовестно отрабатывал на защиту, а иногда и подключался к атакам. Именно в серебряном матче против «Арарата» в 1975 г. Пьяных участия не принимал, а вот в предыдущей игре – против ростовских армейцев – поработал на поле все 90 минут. Был в его биографии матч против московских армейцев, во время которого он отличился в течение 3-х минут и со знаком «плюс», и со знаком «минус». Сначала левофланговый защитник сравнял счет в том матче, а затем отправил мяч в свои ворота. Это случилось в конце 70-х минут, и «горняки» сравнять счет повторно просто уже не успели. Припоминаю домашний матч «горняков» против киевского «Динамо» в 1981 г. и то, что донецкую команду вывел на поле с капитанской повязкой именно Пьяных. Видимо, свой самый важный гол Пьяных забил в финале Кубка СССР-80 в ворота тбилисских динамовцев на 84-й минуте – ударом головой после подачи углового Михаилом Соколовским. Он оказался победным и принес оранжево-черным вожделенный трофей.

Вполне можно сказать, что 10-кратный чемпион Украины (не было бы вояжа в заболотье, было бы больше внутриукраинских титулов) в составе «Шахтера» Ярослав Ракицкий представляет настоящее, ведь является действующим игроком. Правда, теперь защищает цвета не «Шахтера», а одесского «Черноморца», ныне являющегося одним из лидеров в Первой лиге. Рискую показаться неоригинальным, но больше других мне запомнился гол Ракицкого в ворота «Фейенорда» в Лиге Европы в марте 2023 г.: после подачи углового Георгием Судаковым центрдеф «Шахтера» направил мяч в ворота не то поясницей, не то спиной, не то местом, что пониже спины. Словом, выдумал забавную диковинку, и мяч оказался в сетке.

Александр Кучер – пример киевлянина, сделавшего себе имя в «Шахтере». Чемпионских титулов у него меньше, чем у Ракицкого (7), однако есть триумф с «Шахтером» в Кубке УЕФА. В 2009 г. отыграл в частности все 120 минут в финальном матче против бременского «Вердера». В то же время из-за перебора желтых карточек не принял участия в полуфинальной ответной игре против киевского «Динамо» – знаковой в шахтерской летописи.

Альтернативная пара центральных защитников этой команды – Сергей Попов и Александр Сопко, однако у них нет такого чемпионского бэкграунда, как у Ракицкого и Кучера.

Справа в защите – 2-кратный обладатель Кубка СССР и вице-чемпион СССР 1979 г. уроженец Макеевки Алексей Варнавский. Это настоящий труженик на футбольном поле, который, к сожалению, не нашел себя в постфутбольной жизни (хотя и имел, вроде, неплохое образование, ведь окончил Донецкий институт советской торговли, в 2014 г. этот вуз был релоцирован в Кривой Рог). Самый памятный матч Варнавского, его звездный час – выездная игра против швейцарского «Серветта» в Кубке кубков в сезоне-1983/84. Дома «горняки» смогли забить лишь однажды в самом эпилоге матча усилиями Виктора Грачева. В Женеве было нелегко. Однако под занавес первой трети 2-го тайма в течение 3-х минут Варнавский дважды поразил ворота хозяев поля и закрыл вопрос о победителе пары. Сначала он мощно пробил, использовав скидку Грачева, а затем откликнулся на фланговую подачу того же Грачева и головой направил мяч в ворота.

Полузащитники: Тарас Степаненко (родился в 1989 г.), Валерий Рудаков (родился в 1955 г.), Михаил Соколовский (родился в 1951 г.), Николай Федоренко (родился в 1955 г.)

Опорник этой команды – Тарас Степаненко (все же выберу его, хотя и Сергей Ященко оставил яркий след в истории клуба). Уроженец Великой Новоселки первые шаги в большом футболе делал в составе запорожского «Металлурга», однако имя (как, собственно, и 10 чемпионских титулов) себе завоевал, безусловно, в составе «Шахтера». Среди голов Тараса в оранжево-черной футболке отмечу тот, который имел место в проигранном поединке с киевским «Динамо» в розыгрыше Кубка Украины в сезоне-2019/2020. «Горняки» проигрывали, и на последних минутах 2-го тайма всей командой, включая вратаря, пошли в штрафную киевлян на стандарт. После углового мяч долго летал от одного игрока к другому, пока его не подхватил Степаненко и неотразимым ударом левой направил в ворота динамовцев. Георгий Бущан коснулся мяча, но отбить его был не в состоянии. Тарас с перебинтованной головой (типичное украинское «классико», чего уж там!) побежал праздновать гол, провоцируя киевские трибуны пальцем на губах, призывая фанов команды-соперницы молчать. Киевляне, в конце концов, в дополнительное время этот кубковый поединок выиграли, однако своим красавцем-голом Тарас подарил болельщикам еще полчаса яркого спектакля. «Горняки» тогда сначала были в большинстве (Владимир Шепелев был не шибко любезен с Тайсоном), а в дальнейшем вторую желтую за фол на Беньямине Вербиче получил уже Тарас. Это произошло как раз в начале дополнительного времени.

Валерия Рудакова (в его коллекции – 2 союзных Кубка, Кубок сезона и вице-чемпионство) расположу левее, хотя его стихия – это также игра в опорной зоне. В сезоне-80 у Рудакова получилось отличиться двумя дублями: пострадали от точных ударов коренного донетчанина «Нефтчи» и «Зенит». Причем игру против питерцев голы Рудакова перевернули полностью. В течение каких-то 3-х минут счет стараниями Рудакова с 1:2 превратился в 3:2, а в дальнейшем «Шахтер» вообще довел дело до разгрома.

Михаил Соколовский родился в Славянске и, вероятно, не только у меня ассоциируется с Кубком СССР, который как капитан горняков поднимает над головой. Эту процедуру он повторял дважды, а в 1984-м поднял над головой и Кубок сезона: «Шахтер» тогда в драматичной борьбе решил судьбу почетного трофея в свою пользу в самом эпилоге второго матча. Решающий гол после паса головой Сергея Кравченко забил именно Соколовский: приняв мяч на грудь, находясь спиной к воротам, он быстро развернулся и, выиграв борьбу у днепропетровских защитников, точно пробил. Примечательно, что открыл счет в той игре к тому времени уже игрок «Днепра», однако в то же время и легенда «Шахтера» Николай Федоренко. Как бы то ни было, а многолетний капитан «Шахтера» – рекордсмен клуба по количеству матчей в союзном чемпионате. Кстати, является одним из четырех лауреатов (другие: Олег Блохин, Владимир Плоскина и Федор Черенков) приза популярной в 1980-е киевской газеты «Знамя коммунизма» (впоследствии она была переименована в «Киевский вестник») «Верность клубу» – за наибольшее количество матчей за свой клуб. В еврокубках мне запомнился дубль Соколовского в домашнем матче Кубка УЕФА в сезоне-1979/80 против «Монако». Сначала Соколовский после перевода мяча с правого фланга неотразимо и точно пробил левой с острого угла. А потом опять же с острого угла, но уже со штрафного и правой ногой Михаил Григорьевич закрутил мяч в левый верхний угол ворот монегасков.

На правом фланге полузащиты – Николай Федоренко. Как раз в серебряном сезоне-75 уроженец города Орджоникидзе (ныне – Покров) на Днепропетровщине дебютировал в основе «Шахтера». Когда-то, беря интервью у Николая Ивановича, услышал от него такие воспоминания о том памятном времени: «В 1975 году Сальков, сменивший ушедшего в Киев Базилевича, выпустил меня при счете 0:0 в домашнем матче основы против «Пахтакора». К сожалению, многие игроки той ташкентской команды погибнут через четыре года в авиакатастрофе. Мне удалось забить победный гол на 49-й минуте. После этого я стал появляться в основном составе все чаще и чаще. Тогда в ряды «Шахтера» органично влились Варнавский, Рудаков, Соколовский, Резник, Роговский, Латыш». В составе донецкого клуба Федоренко дважды стал вице-чемпионом СССР и один раз поднял над головой союзный кубок. Вместе с тем, золотую медаль чемпиона он получил уже в составе «Днепра» в 1983-м.

Нападающие: Андрей Воробей (родился в 1978 г.), Виктор Грачев (родился в 1956 г.)

В истории «Шахтера» коренной донетчанин Андрей Воробей – самый результативный среди украинцев. В его коллекции – 3 чемпионских титула, на рубеже веков его признавали футболистом года в чемпионате Украины, и он с 21-м голом становился лучшим снайпером в первом сезоне нового века в высшем украинском футбольном дивизионе. На рубеже лета и осени 1998 г. Андрей отличился двумя хет-триками: пострадали от точных ударов «горняка» коллективы с речными названиями «Днепр» и «Ворскла». В одном из матчей квалификации к Лиге чемпионов в сезоне-2000/01 донецкий форвард трижды расписался в воротах эстонской «Левадии». Ну, и в той же квалификации Андрей забил под занавес 2-го тайма в Праге тамошней «Славии», переведя таким образом игру в овертайм, где оранжево-черные отличились еще одним голом и впервые вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Воробей забил победный гол в ворота киевлян в сезоне-2002/03, когда «Шахтер» впервые вышел на матч с «Динамо» в ранге действующего чемпиона страны. Сергей Попов ювелирным пасом вывел нападающего на ворота киевлян, и Воробей не ошибся.

Виктор Грачев родился в Донецкой области, в Дзержинске (ныне – Торецк) и провел в «Шахтере» фактически все 1980-е (за исключением малопонятного, но непродолжительного вояжа в белокаменную в «Спартак» в 1982 г.). В его коллекции – 2 союзных кубка и Кубок сезона. В Кубке кубков в сезоне-1983/84 он забил больше всех остальных – 5 голов. А в том турнире принимали участие такие признанные европейские снайперы, как 2-кратный обладатель «Золотой бутсы» Фернанду Гомеш из «Порту» (автор знаменитой фразы: «Забить гол – это, как получить оргазм!»), лучший бомбардир чемпионата Европы и 2-кратный лучший снайпер чемпионата ФРГ Клаус Аллофс, да и Паоло Росси, в конце концов, действующий на то время чемпион мира. Запомнился мне победный гол Грачева в ворота киевлян весной 1987 г. По правде говоря, матч тот был малозрелищным, и я уже было подумал, что нас ожидает унылая нулевая ничья, но в конце 2-го тайма стремительная контратака «горняков» и своевременные передачи в треугольнике Ященко – Смолянинов – Грачев окончились точным ударом Виктора Александровича.

Другие варианты украинского нападения «горняков» – Игорь Петров, Алексей Белик или Сергей Ателькин.

***

На вопрос, где же Виталий Старухин, есть ответ: легендарный Бабуся родился в Минске и поэтому не имеет возможности попасть в ряды этой символической команды. Впрочем, как его ни упомянуть в контексте «Шахтера» 1970-х – начала 1980-х!

«Атмосфера в «Шахтере» моей молодости была великолепной, – признавался мне в интервью Николай Федоренко. – Старшие ребята – Дегтерев, Звягинцев, Яремченко, Старухин – были нам добрыми наставниками, учили нас и футболу, и жизни. Если называть вещи своими именами, то «гнилье» в том «Шахтере» не проходило. Какого-то противостояния между местными и приезжими футболистами не было. Наоборот – приезжие проникались «шахтерским» духом и полностью отдавались борьбе на футбольном поле.

Такая обстановка способствовала и футбольному росту, и человеческому воспитанию. Стоять, не биться, ногу убрать в борьбе, не пойти в подкат – несмываемый позор. Многие наши болельщики работали шахтерами. Профессия благородная, но опасная. И мы, постоянно бывая в шахтах, встречаясь с трудовыми коллективами, это понимали. Для этих людей футбол и «Шахтер» – настоящая отдушина. Как же мы могли не «умирать» на футбольном поле! Шахтеров не обманешь. Если ты бьешься за команду, то они тебе простят даже какие-то ошибки. Если филонишь, то в город лучше не выходить».

Ох, немало воды утекло с тех пор в Кальмиусе! И общественно-политический строй сменился, и страна, которую представляет клуб в оранжево-черных футболках изменилась, и «Шахтер» переехал в Киев/Львов. Теперь уроженцев Донбасса в составе «горняков» мало, вместе с тем, множество бразильцев. Можно спорить об имиджевой правильности избранного современным топ-менеджментом клуба селекционного вектора, можно упрекать бразильцев, защищающих честь «Шахтера», что, мол, никогда не спускались в шахты, можно порицать отдельных игроков за какие-то такие наивные хитрости-симуляции. Но факт остается фактом: нынешний «Шахтер» завоевал гораздо больше титулов-кубков по сравнению со своими предшественниками из позднесоветского времени. Тем не менее, то «серебро» 1975 г. до сих пор в памяти болельщиков донецкого клуба. Здесь имею в виду не тех неоглорихантеров, которые просто поддерживают тех, кто выигрывает, несмотря на удаленность базирования выбранной команды от места своего жительства или рождения, а преданных оранжево-черным цветам мужиков-дедов, которые за «Шахтер» чуть ли не с пеленок, наблюдали футбол со знаменитого террикона рядом со стадионом в Донецке и помнят тот шахтерский дух, благодаря которому «горняки» получили определение кубковой команды и из-за которого ни один из игроков не позволял себе филонить на поле. И, думаю, никому бы не пришло в голову назвать пародией составы «Шахтера» в 1970-х или в 1980-х гг., хотя по титулованности (а зачастую и по индивидуальному мастерству, чего уж там) они ощутимо уступают «Шахтеру» нынешнему.

Алексей РЫЖКОВ