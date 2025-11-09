Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От Грачева до Пятова: символическая сборная украинцев Шахтера всех времен
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 12:00 |
1087
3

От Грачева до Пятова: символическая сборная украинцев Шахтера всех времен

И ни слова – о бразильцах

09 ноября 2025, 12:00 |
1087
3 Comments
От Грачева до Пятова: символическая сборная украинцев Шахтера всех времен
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября исполняется 50 лет первому союзному «серебру» донецкого «Шахтера». Это сейчас 2-е место в чемпионате страны для «горняков» – неудача, не говоря уже о 3-м. А тогда, полвека назад, такой результат стал настоящим прорывом, после которого оранжево-черные утвердились в роли одного из постоянных соискателей высоких мест. Тогда и впоследствии в 1980-е на ведущих ролях в донецком клубе были игроки, рожденные в Украине. Славное круглодатье послужило поводом вспомнить о лучших из них. Однако и более близкие к современности времена также нельзя обойти вниманием.

Вратарь: Андрей Пятов (родился в 1984 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Какой-то мужик плавает рядом со мной в бассейне, так мне потом сказали, что это, оказывается, вратарь «Шахтера», – журналистка, которая пишет на далекие от спорта темы, поделилась впечатлениями от пребывания в отеле Emily Resort недалеко от Львова. Показательно, что рядовые отдыхающие в этом гостиничном комплексе, не являющиеся футбольными фанатами, однако знающие какие-то базовые вещи, даже в этом году называют Пятова «вратарем «Шахтера», несмотря на то, что он уже несколько лет на тренерской работе. Действительно, 2-й игрок в истории «Шахтера» по количеству проведенных матчей заслужил признание и узнаваемость, извините за игру слов. Что и говорить, 11-кратный чемпион Украины и обладатель Кубка УЕФА! Причем на пути к вожделенному евротрофею Пятов сыграл несколько сухих матчей против таких знаковых клубов, не обделенных евротрофеями в своих коллекциях, как «Тоттенхэм», московский ЦСКА и «Марсель». Ну, и в еврокубках Пятов отразил целых 5 пенальти (здесь речь не идет о послематчевых сериях, в фокусе – 11-метровые во время игр) – достижение, которое пока не покорилось ни одному другому украинскому вратарю.

Юрий Дегтерев и Дмитрий Шутков, конечно, также заслуживают уважения, однако Пятов все-таки на протяжении гораздо большего времени держал высокий уровень игры.

Защитники: Владимир Пьяных (родился в 1951 г.), Ярослав Ракицкий (родился в 1989 г.), Александр Кучер (родился в 1982 г.), Алексей Варнавский (1957–2008)

Getty Images/Global Images Ukraine

Слева в защите – Владимир Пьяных. Очень дисциплинированный оборонец, который добросовестно отрабатывал на защиту, а иногда и подключался к атакам. Именно в серебряном матче против «Арарата» в 1975 г. Пьяных участия не принимал, а вот в предыдущей игре – против ростовских армейцев – поработал на поле все 90 минут. Был в его биографии матч против московских армейцев, во время которого он отличился в течение 3-х минут и со знаком «плюс», и со знаком «минус». Сначала левофланговый защитник сравнял счет в том матче, а затем отправил мяч в свои ворота. Это случилось в конце 70-х минут, и «горняки» сравнять счет повторно просто уже не успели. Припоминаю домашний матч «горняков» против киевского «Динамо» в 1981 г. и то, что донецкую команду вывел на поле с капитанской повязкой именно Пьяных. Видимо, свой самый важный гол Пьяных забил в финале Кубка СССР-80 в ворота тбилисских динамовцев на 84-й минуте – ударом головой после подачи углового Михаилом Соколовским. Он оказался победным и принес оранжево-черным вожделенный трофей.

Вполне можно сказать, что 10-кратный чемпион Украины (не было бы вояжа в заболотье, было бы больше внутриукраинских титулов) в составе «Шахтера» Ярослав Ракицкий представляет настоящее, ведь является действующим игроком. Правда, теперь защищает цвета не «Шахтера», а одесского «Черноморца», ныне являющегося одним из лидеров в Первой лиге. Рискую показаться неоригинальным, но больше других мне запомнился гол Ракицкого в ворота «Фейенорда» в Лиге Европы в марте 2023 г.: после подачи углового Георгием Судаковым центрдеф «Шахтера» направил мяч в ворота не то поясницей, не то спиной, не то местом, что пониже спины. Словом, выдумал забавную диковинку, и мяч оказался в сетке.

Александр Кучер – пример киевлянина, сделавшего себе имя в «Шахтере». Чемпионских титулов у него меньше, чем у Ракицкого (7), однако есть триумф с «Шахтером» в Кубке УЕФА. В 2009 г. отыграл в частности все 120 минут в финальном матче против бременского «Вердера». В то же время из-за перебора желтых карточек не принял участия в полуфинальной ответной игре против киевского «Динамо» – знаковой в шахтерской летописи.

Альтернативная пара центральных защитников этой команды – Сергей Попов и Александр Сопко, однако у них нет такого чемпионского бэкграунда, как у Ракицкого и Кучера.

Справа в защите – 2-кратный обладатель Кубка СССР и вице-чемпион СССР 1979 г. уроженец Макеевки Алексей Варнавский. Это настоящий труженик на футбольном поле, который, к сожалению, не нашел себя в постфутбольной жизни (хотя и имел, вроде, неплохое образование, ведь окончил Донецкий институт советской торговли, в 2014 г. этот вуз был релоцирован в Кривой Рог). Самый памятный матч Варнавского, его звездный час – выездная игра против швейцарского «Серветта» в Кубке кубков в сезоне-1983/84. Дома «горняки» смогли забить лишь однажды в самом эпилоге матча усилиями Виктора Грачева. В Женеве было нелегко. Однако под занавес первой трети 2-го тайма в течение 3-х минут Варнавский дважды поразил ворота хозяев поля и закрыл вопрос о победителе пары. Сначала он мощно пробил, использовав скидку Грачева, а затем откликнулся на фланговую подачу того же Грачева и головой направил мяч в ворота.

Полузащитники: Тарас Степаненко (родился в 1989 г.), Валерий Рудаков (родился в 1955 г.), Михаил Соколовский (родился в 1951 г.), Николай Федоренко (родился в 1955 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine

Опорник этой команды – Тарас Степаненко (все же выберу его, хотя и Сергей Ященко оставил яркий след в истории клуба). Уроженец Великой Новоселки первые шаги в большом футболе делал в составе запорожского «Металлурга», однако имя (как, собственно, и 10 чемпионских титулов) себе завоевал, безусловно, в составе «Шахтера». Среди голов Тараса в оранжево-черной футболке отмечу тот, который имел место в проигранном поединке с киевским «Динамо» в розыгрыше Кубка Украины в сезоне-2019/2020. «Горняки» проигрывали, и на последних минутах 2-го тайма всей командой, включая вратаря, пошли в штрафную киевлян на стандарт. После углового мяч долго летал от одного игрока к другому, пока его не подхватил Степаненко и неотразимым ударом левой направил в ворота динамовцев. Георгий Бущан коснулся мяча, но отбить его был не в состоянии. Тарас с перебинтованной головой (типичное украинское «классико», чего уж там!) побежал праздновать гол, провоцируя киевские трибуны пальцем на губах, призывая фанов команды-соперницы молчать. Киевляне, в конце концов, в дополнительное время этот кубковый поединок выиграли, однако своим красавцем-голом Тарас подарил болельщикам еще полчаса яркого спектакля. «Горняки» тогда сначала были в большинстве (Владимир Шепелев был не шибко любезен с Тайсоном), а в дальнейшем вторую желтую за фол на Беньямине Вербиче получил уже Тарас. Это произошло как раз в начале дополнительного времени.

Валерия Рудакова (в его коллекции – 2 союзных Кубка, Кубок сезона и вице-чемпионство) расположу левее, хотя его стихия – это также игра в опорной зоне. В сезоне-80 у Рудакова получилось отличиться двумя дублями: пострадали от точных ударов коренного донетчанина «Нефтчи» и «Зенит». Причем игру против питерцев голы Рудакова перевернули полностью. В течение каких-то 3-х минут счет стараниями Рудакова с 1:2 превратился в 3:2, а в дальнейшем «Шахтер» вообще довел дело до разгрома.

Михаил Соколовский родился в Славянске и, вероятно, не только у меня ассоциируется с Кубком СССР, который как капитан горняков поднимает над головой. Эту процедуру он повторял дважды, а в 1984-м поднял над головой и Кубок сезона: «Шахтер» тогда в драматичной борьбе решил судьбу почетного трофея в свою пользу в самом эпилоге второго матча. Решающий гол после паса головой Сергея Кравченко забил именно Соколовский: приняв мяч на грудь, находясь спиной к воротам, он быстро развернулся и, выиграв борьбу у днепропетровских защитников, точно пробил. Примечательно, что открыл счет в той игре к тому времени уже игрок «Днепра», однако в то же время и легенда «Шахтера» Николай Федоренко. Как бы то ни было, а многолетний капитан «Шахтера» – рекордсмен клуба по количеству матчей в союзном чемпионате. Кстати, является одним из четырех лауреатов (другие: Олег Блохин, Владимир Плоскина и Федор Черенков) приза популярной в 1980-е киевской газеты «Знамя коммунизма» (впоследствии она была переименована в «Киевский вестник») «Верность клубу» – за наибольшее количество матчей за свой клуб. В еврокубках мне запомнился дубль Соколовского в домашнем матче Кубка УЕФА в сезоне-1979/80 против «Монако». Сначала Соколовский после перевода мяча с правого фланга неотразимо и точно пробил левой с острого угла. А потом опять же с острого угла, но уже со штрафного и правой ногой Михаил Григорьевич закрутил мяч в левый верхний угол ворот монегасков.

На правом фланге полузащиты – Николай Федоренко. Как раз в серебряном сезоне-75 уроженец города Орджоникидзе (ныне – Покров) на Днепропетровщине дебютировал в основе «Шахтера». Когда-то, беря интервью у Николая Ивановича, услышал от него такие воспоминания о том памятном времени: «В 1975 году Сальков, сменивший ушедшего в Киев Базилевича, выпустил меня при счете 0:0 в домашнем матче основы против «Пахтакора». К сожалению, многие игроки той ташкентской команды погибнут через четыре года в авиакатастрофе. Мне удалось забить победный гол на 49-й минуте. После этого я стал появляться в основном составе все чаще и чаще. Тогда в ряды «Шахтера» органично влились Варнавский, Рудаков, Соколовский, Резник, Роговский, Латыш». В составе донецкого клуба Федоренко дважды стал вице-чемпионом СССР и один раз поднял над головой союзный кубок. Вместе с тем, золотую медаль чемпиона он получил уже в составе «Днепра» в 1983-м.

Нападающие: Андрей Воробей (родился в 1978 г.), Виктор Грачев (родился в 1956 г.)

ФК Шахтер

В истории «Шахтера» коренной донетчанин Андрей Воробей – самый результативный среди украинцев. В его коллекции – 3 чемпионских титула, на рубеже веков его признавали футболистом года в чемпионате Украины, и он с 21-м голом становился лучшим снайпером в первом сезоне нового века в высшем украинском футбольном дивизионе. На рубеже лета и осени 1998 г. Андрей отличился двумя хет-триками: пострадали от точных ударов «горняка» коллективы с речными названиями «Днепр» и «Ворскла». В одном из матчей квалификации к Лиге чемпионов в сезоне-2000/01 донецкий форвард трижды расписался в воротах эстонской «Левадии». Ну, и в той же квалификации Андрей забил под занавес 2-го тайма в Праге тамошней «Славии», переведя таким образом игру в овертайм, где оранжево-черные отличились еще одним голом и впервые вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Воробей забил победный гол в ворота киевлян в сезоне-2002/03, когда «Шахтер» впервые вышел на матч с «Динамо» в ранге действующего чемпиона страны. Сергей Попов ювелирным пасом вывел нападающего на ворота киевлян, и Воробей не ошибся.

Виктор Грачев родился в Донецкой области, в Дзержинске (ныне – Торецк) и провел в «Шахтере» фактически все 1980-е (за исключением малопонятного, но непродолжительного вояжа в белокаменную в «Спартак» в 1982 г.). В его коллекции – 2 союзных кубка и Кубок сезона. В Кубке кубков в сезоне-1983/84 он забил больше всех остальных – 5 голов. А в том турнире принимали участие такие признанные европейские снайперы, как 2-кратный обладатель «Золотой бутсы» Фернанду Гомеш из «Порту» (автор знаменитой фразы: «Забить гол – это, как получить оргазм!»), лучший бомбардир чемпионата Европы и 2-кратный лучший снайпер чемпионата ФРГ Клаус Аллофс, да и Паоло Росси, в конце концов, действующий на то время чемпион мира. Запомнился мне победный гол Грачева в ворота киевлян весной 1987 г. По правде говоря, матч тот был малозрелищным, и я уже было подумал, что нас ожидает унылая нулевая ничья, но в конце 2-го тайма стремительная контратака «горняков» и своевременные передачи в треугольнике Ященко – Смолянинов – Грачев окончились точным ударом Виктора Александровича.

Другие варианты украинского нападения «горняков» – Игорь Петров, Алексей Белик или Сергей Ателькин.

***

На вопрос, где же Виталий Старухин, есть ответ: легендарный Бабуся родился в Минске и поэтому не имеет возможности попасть в ряды этой символической команды. Впрочем, как его ни упомянуть в контексте «Шахтера» 1970-х – начала 1980-х!

«Атмосфера в «Шахтере» моей молодости была великолепной, – признавался мне в интервью Николай Федоренко. – Старшие ребята – Дегтерев, Звягинцев, Яремченко, Старухин – были нам добрыми наставниками, учили нас и футболу, и жизни. Если называть вещи своими именами, то «гнилье» в том «Шахтере» не проходило. Какого-то противостояния между местными и приезжими футболистами не было. Наоборот – приезжие проникались «шахтерским» духом и полностью отдавались борьбе на футбольном поле.

Такая обстановка способствовала и футбольному росту, и человеческому воспитанию. Стоять, не биться, ногу убрать в борьбе, не пойти в подкат – несмываемый позор. Многие наши болельщики работали шахтерами. Профессия благородная, но опасная. И мы, постоянно бывая в шахтах, встречаясь с трудовыми коллективами, это понимали. Для этих людей футбол и «Шахтер» – настоящая отдушина. Как же мы могли не «умирать» на футбольном поле! Шахтеров не обманешь. Если ты бьешься за команду, то они тебе простят даже какие-то ошибки. Если филонишь, то в город лучше не выходить».

Ох, немало воды утекло с тех пор в Кальмиусе! И общественно-политический строй сменился, и страна, которую представляет клуб в оранжево-черных футболках изменилась, и «Шахтер» переехал в Киев/Львов. Теперь уроженцев Донбасса в составе «горняков» мало, вместе с тем, множество бразильцев. Можно спорить об имиджевой правильности избранного современным топ-менеджментом клуба селекционного вектора, можно упрекать бразильцев, защищающих честь «Шахтера», что, мол, никогда не спускались в шахты, можно порицать отдельных игроков за какие-то такие наивные хитрости-симуляции. Но факт остается фактом: нынешний «Шахтер» завоевал гораздо больше титулов-кубков по сравнению со своими предшественниками из позднесоветского времени. Тем не менее, то «серебро» 1975 г. до сих пор в памяти болельщиков донецкого клуба. Здесь имею в виду не тех неоглорихантеров, которые просто поддерживают тех, кто выигрывает, несмотря на удаленность базирования выбранной команды от места своего жительства или рождения, а преданных оранжево-черным цветам мужиков-дедов, которые за «Шахтер» чуть ли не с пеленок, наблюдали футбол со знаменитого террикона рядом со стадионом в Донецке и помнят тот шахтерский дух, благодаря которому «горняки» получили определение кубковой команды и из-за которого ни один из игроков не позволял себе филонить на поле. И, думаю, никому бы не пришло в голову назвать пародией составы «Шахтера» в 1970-х или в 1980-х гг., хотя по титулованности (а зачастую и по индивидуальному мастерству, чего уж там) они ощутимо уступают «Шахтеру» нынешнему.

Алексей РЫЖКОВ

По теме:
Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Виноваты болельщики. КДК оштрафовал Шахтер и Динамо после Классико
Александр КУЧЕР: «Мы понимали, что очень трудная игра будет»
статьи эксклюзив Шахтер Донецк Андрей Воробей Виктор Грачев Андрей Пятов Ярослав Ракицкий Александр Кучер Тарас Степаненко Валерий Рудаков Михаил Соколовский Николай Федоренко
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Футбол | 08 ноября 2025, 17:35 5
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата

Вингер сборной Украны провел на поле 85 минут и записал на свой счет забитый мяч

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2025, 21:21 13
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 08.11.2025, 20:02
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не расстроюсь ничьей с Динамо при одном условии»
Футбол | 09.11.2025, 07:30
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не расстроюсь ничьей с Динамо при одном условии»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не расстроюсь ничьей с Динамо при одном условии»
Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 09.11.2025, 13:06
Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chystyi_stavok
Юрій Дегтерьов і Дмитро Шутков, звісно, так само заслуговують на шанування...".
...
Дегтерьов заслуговує не на шанування, а максимум на порцію лайна, зіпсувавши свою репутацію футбольним союзом ДНР.
Ответить
0
wojsergivan
ни одного выдающегося игрока, а дальше всё купленное за ворованное бабло ахметкии за купленных диких бразильских обезьян 
Ответить
0
New Zealander
А як же Марлос? Він же теж українець
Ответить
0
Популярные новости
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
07.11.2025, 21:07
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
08.11.2025, 02:29
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 6
Бокс
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
08.11.2025, 07:40 27
Футбол
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем