  4. Александра Олейникова – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн LIVE трансляция
WTA
08 ноября 2025, 23:10 |
Александра Олейникова – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Тукумане

08 ноября 2025, 23:10 |
Александра Олейникова – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

8 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Тукумане, Аргентина.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Греции Деспины Папамихаил (WTA 200). Встреча начнется в 23:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча в финале поборется либо против Майяр Шериф, либо против Симоны Вальтерт.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
