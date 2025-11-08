Александра Олейникова – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн LIVE трансляция

8 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Тукумане, Аргентина.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Греции Деспины Папамихаил (WTA 200). Встреча начнется в 23:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча в финале поборется либо против Майяр Шериф, либо против Симоны Вальтерт.

