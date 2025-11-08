WTA08 ноября 2025, 23:10 |
Александра Олейникова – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Тукумане
08 ноября 2025, 23:10 |
8 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Тукумане, Аргентина.
В полуфинале украинка сыграет против представительницы Греции Деспины Папамихаил (WTA 200). Встреча начнется в 23:00 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница матча в финале поборется либо против Майяр Шериф, либо против Симоны Вальтерт.
