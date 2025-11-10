Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Лунина – проблемы. Реал определился с заменой Куртуа
Испания
10 ноября 2025, 23:04 |
803
0

Тренерский штаб «бланкос» в восторге от Франа Гонсалеса

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Будущее украинского вратаря Андрея Лунина в «Реале» снова под вопросом.

Как сообщает Diario Gol, мадридский клуб уже видит потенциального преемника Тибо Куртуа – им станет 20-летний голкипер «Кастильи» Фран Гонсалес. Молодой испанец производит сильное впечатление на тренерский штаб, в частности на тренера вратарей Леписа, который убежден, что Гонсалес готов к постепенному переходу в основную команду.

По информации источника, руководство «Реала» считает, что Гонсалес по возрасту, росту и стилю игры больше всего похож на Куртуа – оба имеют около двух метров и демонстрируют отличную реакцию. В клубе рассматривают его как будущего основного вратаря не только для «Реала», но и потенциально для сборной Испании.

Больше всего от этого может пострадать Лунин. Несмотря на новый контракт, украинец так и не получает шансов в сезоне, ведь новый тренер Хаби Алонсо безоговорочно доверяет Куртуа.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

По теме:
Украинец попал в символическую сборную тура в топ-лиге
В дополнение к Куртуа. Реал потерял еще одну звезду из-за травмы
Хаби АЛОНСО: «Мы не можем так играть, поэтому я его заменил»
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа Фран Гонсалес
