У Лунина – проблемы. Реал определился с заменой Куртуа

Будущее украинского вратаря Андрея Лунина в «Реале» снова под вопросом.

Как сообщает Diario Gol, мадридский клуб уже видит потенциального преемника Тибо Куртуа – им станет 20-летний голкипер «Кастильи» Фран Гонсалес. Молодой испанец производит сильное впечатление на тренерский штаб, в частности на тренера вратарей Леписа, который убежден, что Гонсалес готов к постепенному переходу в основную команду.

По информации источника, руководство «Реала» считает, что Гонсалес по возрасту, росту и стилю игры больше всего похож на Куртуа – оба имеют около двух метров и демонстрируют отличную реакцию. В клубе рассматривают его как будущего основного вратаря не только для «Реала», но и потенциально для сборной Испании.

Больше всего от этого может пострадать Лунин. Несмотря на новый контракт, украинец так и не получает шансов в сезоне, ведь новый тренер Хаби Алонсо безоговорочно доверяет Куртуа.

