Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Сельта
09.11.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
08 ноября 2025, 21:31 | Обновлено 08 ноября 2025, 22:04
54
0

Сельта – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 9 ноября в 22:00 по Киеву

08 ноября 2025, 21:31 | Обновлено 08 ноября 2025, 22:04
54
0
Сельта – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Сельта

В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Барселоной». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Сельта

Несмотря на тяжелое начало, коллектив сейчас демонстрирует довольно неплохие результаты. После 11 туров чемпионата Испании «Сельта» имеет на счету 13 зачетных пунктов и занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. Что от 7-го места, что от зоны вылета клуб отделяет 4 зачетных пункта. В 1/64 финала Кубка Испании коллектив одолел «Пуэрто-де-Вега» со счетом 2:0.

В Лиге Европы клуб победил «ПАОК», «Динамо Загреб» и «Ниццу», а также потерпел поражение от «Штутгарта». 9 баллов позволяют испанцам занимать 4-е место турнирной таблицы турнира.

Барселона

Не столь стабильно сейчас смотрятся каталонцы по сравнению с прошлым сезоном. После ухода Уильямса щахист стал едва ли не самой большой проблемой коллектива. За 11 туров Ла Лиги «Барселоне» удалось набрать 25 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. «Реал Мадрид» опережает «сине-гранатовых уже на 5 очков.

В Лиге чемпионов одержал победы над «Ньюкаслом» и «Олимпиакосом», завоевал ничью против «Брюгге» и потерпел поражение от «ПСЖ». 7 баллов позволяют каталонцам находиться на 11 месте турнирной таблицы турнира.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Барселона». За этот отрезок коллектив одержал 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а 1 выигрыш праздновала «Сельта».

Интересные факты

  • «Сельта» победила в каждом из последних 5-х поединков во всех турнирах. В общей сложности беспроигрышная серия клуба длится уже 8 матчей.
  • "Барселона» не может победить на выезде уже 3 игры подряд. На счету команды 2 поражения и ничья.
  • 9 поединков «Сельты» текущем сезоне завершились со счетом 1:1.

Возможные стартовые составы

Сельта: Вильяр – Алонсо, Старфельт, Родригес – Каррейра, Мориба, Сотело, Мингеса – Дуран, Иглесиас, Хутгла

Барселона: Щенсны – Бальде, Кубарси, Араухо, Гарсия – Ольмо, де Йонг, Касадо – Рашфорд, Левандовски, Ямаль

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.45.

Прогноз Sport.ua
Сельта
9 ноября 2025 -
22:00
Барселона
Обе забьют 1.45 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Мальорка – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Реал Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта Сельта - Барселона Барселона прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Команда сейчас внизу. Главное, чтобы они не зазнались»
Футбол | 08 ноября 2025, 22:37 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Команда сейчас внизу. Главное, чтобы они не зазнались»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Команда сейчас внизу. Главное, чтобы они не зазнались»

Экс-игрок «Динамо» уверен в победе «Шахтера» в следующем матче

Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Футбол | 08 ноября 2025, 12:27 2
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне

Тимур Тутеров помог «Сандерленду» U-21 одолеть «Ипсвич», который лидирует в чемпионате

ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
Футбол | 08.11.2025, 15:40
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Бокс | 08.11.2025, 00:17
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
Футбол | 08.11.2025, 06:22
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 5
Бокс
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 10
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 6
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем