Сельта – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Барселоной». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Сельта

Несмотря на тяжелое начало, коллектив сейчас демонстрирует довольно неплохие результаты. После 11 туров чемпионата Испании «Сельта» имеет на счету 13 зачетных пунктов и занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. Что от 7-го места, что от зоны вылета клуб отделяет 4 зачетных пункта. В 1/64 финала Кубка Испании коллектив одолел «Пуэрто-де-Вега» со счетом 2:0.

В Лиге Европы клуб победил «ПАОК», «Динамо Загреб» и «Ниццу», а также потерпел поражение от «Штутгарта». 9 баллов позволяют испанцам занимать 4-е место турнирной таблицы турнира.

Барселона

Не столь стабильно сейчас смотрятся каталонцы по сравнению с прошлым сезоном. После ухода Уильямса щахист стал едва ли не самой большой проблемой коллектива. За 11 туров Ла Лиги «Барселоне» удалось набрать 25 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. «Реал Мадрид» опережает «сине-гранатовых уже на 5 очков.

В Лиге чемпионов одержал победы над «Ньюкаслом» и «Олимпиакосом», завоевал ничью против «Брюгге» и потерпел поражение от «ПСЖ». 7 баллов позволяют каталонцам находиться на 11 месте турнирной таблицы турнира.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Барселона». За этот отрезок коллектив одержал 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а 1 выигрыш праздновала «Сельта».

Интересные факты

«Сельта» победила в каждом из последних 5-х поединков во всех турнирах. В общей сложности беспроигрышная серия клуба длится уже 8 матчей.

"Барселона» не может победить на выезде уже 3 игры подряд. На счету команды 2 поражения и ничья.

9 поединков «Сельты» текущем сезоне завершились со счетом 1:1.

Возможные стартовые составы

Сельта: Вильяр – Алонсо, Старфельт, Родригес – Каррейра, Мориба, Сотело, Мингеса – Дуран, Иглесиас, Хутгла

Барселона: Щенсны – Бальде, Кубарси, Араухо, Гарсия – Ольмо, де Йонг, Касадо – Рашфорд, Левандовски, Ямаль

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.45.