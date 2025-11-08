Арсенал не смог превзойти достижение Ливерпуля 2005 года
Сандерленд остановил «сухую» серию «канониров»
Арсенал в матче 11-го тура АПЛ прервал свою «сухую» серию во всех турнирах, насчитывавшую 8 матчей или 812 минут.
Обидчиком «канониров» стал Сандерленд, открывший счет в матче (1:0 после первого тайма).
Таким образом, до рекорда Ливерпуля, в 2005 году сыгравшего 11 «сухих» матчей подряд во всех турнирах, Арсеналу не хватило 3 игр.
Самые длинные серии матчей подряд без пропущенных мячей клубами АПЛ во всех турнирах
- 11 – Ливерпуль (2005)
- 8 – Манчестер Юнайтед (2004-05)
- 8 – Арсенал (2025)
- 7 – Эвертон (1994)
- 7 – Арсенал (1999)
- 7 – Челси (2003)
- 7 – Челси (2005)
- 7 – Челси (2005)
- 7 – Ливерпуль (2019-20)
- 7 – Челси (2021)
Dan Ballard's opener is the first goal that Arsenal have conceded in 812 minutes across all competitions. ⏱️ pic.twitter.com/huvYqrdcC4— Squawka (@Squawka) November 8, 2025
Dan Ballard is the first man to score past Arsenal in over 13 hours of football! 🕘— Match of the Day (@BBCMOTD) November 8, 2025
Sunderland go 1-0 up on the Premier League leaders 👏 pic.twitter.com/vz99T09CVH
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Йожеф не в восторге от игры Буяльского и Пихаленка
Виктор Осимхен может покинуть Галатасарай