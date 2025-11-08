Арсенал не смог превзойти достижение Ливерпуля 2005 года

Арсенал в матче 11-го тура АПЛ прервал свою «сухую» серию во всех турнирах, насчитывавшую 8 матчей или 812 минут.

Обидчиком «канониров» стал Сандерленд, открывший счет в матче (1:0 после первого тайма).

Таким образом, до рекорда Ливерпуля, в 2005 году сыгравшего 11 «сухих» матчей подряд во всех турнирах, Арсеналу не хватило 3 игр.

Самые длинные серии матчей подряд без пропущенных мячей клубами АПЛ во всех турнирах

11 – Ливерпуль (2005)

8 – Манчестер Юнайтед (2004-05)

8 – Арсенал (2025)

7 – Эвертон (1994)

7 – Арсенал (1999)

7 – Челси (2003)

7 – Челси (2005)

7 – Челси (2005)

7 – Ливерпуль (2019-20)

7 – Челси (2021)

Dan Ballard's opener is the first goal that Arsenal have conceded in 812 minutes across all competitions. ⏱️ pic.twitter.com/huvYqrdcC4 — Squawka (@Squawka) November 8, 2025