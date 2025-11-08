Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал не смог превзойти достижение Ливерпуля 2005 года
Англия
08 ноября 2025, 20:34 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:35
Арсенал не смог превзойти достижение Ливерпуля 2005 года

Сандерленд остановил «сухую» серию «канониров»

Арсенал в матче 11-го тура АПЛ прервал свою «сухую» серию во всех турнирах, насчитывавшую 8 матчей или 812 минут.

Обидчиком «канониров» стал Сандерленд, открывший счет в матче (1:0 после первого тайма).

Таким образом, до рекорда Ливерпуля, в 2005 году сыгравшего 11 «сухих» матчей подряд во всех турнирах, Арсеналу не хватило 3 игр.

Самые длинные серии матчей подряд без пропущенных мячей клубами АПЛ во всех турнирах

  • 11 – Ливерпуль (2005)
  • 8 – Манчестер Юнайтед (2004-05)
  • 8 – Арсенал (2025)
  • 7 – Эвертон (1994)
  • 7 – Арсенал (1999)
  • 7 – Челси (2003)
  • 7 – Челси (2005)
  • 7 – Челси (2005)
  • 7 – Ливерпуль (2019-20)
  • 7 – Челси (2021)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
