Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпаты – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 18:34 | Обновлено 08 ноября 2025, 18:42
340
0

Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ 2025/26

ФК Кривбасс

8 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.

Коллективы играют на стадионе «Украина» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 12-й тур, 8 сентября

Карпаты – Кривбасс – 0:0 (матч продолжается)

Удаление: Кемкин, 16

(новость обновляется)

Карпаты – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Металлист – Черноморец – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
Виктория – Феникс-Мариуполь – 1:2. Четвертое поражение подряд. Видео голов
Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Карпаты - Кривбасс видео голов и обзор удаление (красная карточка) Александр Кемкин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
