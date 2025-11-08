Карпаты – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.

Коллективы играют на стадионе «Украина» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 12-й тур, 8 сентября

Карпаты – Кривбасс – 0:0 (матч продолжается)

Удаление: Кемкин, 16

(новость обновляется)

Карпаты – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция