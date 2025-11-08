Украина. Премьер лига08 ноября 2025, 18:34 | Обновлено 08 ноября 2025, 18:42
Карпаты – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ 2025/26
8 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.
Коллективы играют на стадионе «Украина» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
УПЛ 2025/26. 12-й тур, 8 сентября
Карпаты – Кривбасс – 0:0 (матч продолжается)
Удаление: Кемкин, 16
(новость обновляется)
Карпаты – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
