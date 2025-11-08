Легионер ЛНЗ получил вызов в сборную Грузии на матчи отбора к ЧМ-2026

Легионер ЛНЗ Шота Ноникашвили получил вызов в расположение национальной сборной Грузии на матчи отбора на ЧМ-2026. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Желаем удачи нашему игроку! 🙌», – говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе со сборной Грузии Шота сыграет квалификационные матчи к чемпионату мира против сборной Испании 15 ноября и сборной Болгарии 18 ноября.