  4. Легионер ЛНЗ получил вызов в сборную Грузии на матчи отбора к ЧМ-2026
Украина. Премьер лига
Легионер ЛНЗ получил вызов в сборную Грузии на матчи отбора к ЧМ-2026

Шота Ноникашвили снова сыграет за национальную сборную Грузии

ФК ЛНЗ. Шота Ноникашвили

Легионер ЛНЗ Шота Ноникашвили получил вызов в расположение национальной сборной Грузии на матчи отбора на ЧМ-2026. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Желаем удачи нашему игроку! 🙌», – говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе со сборной Грузии Шота сыграет квалификационные матчи к чемпионату мира против сборной Испании 15 ноября и сборной Болгарии 18 ноября.

Шота Ноникашвили сборная Грузии по футболу ЧМ-2026 по футболу ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
