Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО: «Он точно получит шанс в Шахтере. Туран пачками меняет игроков»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 13:42 | Обновлено 24 декабря 2025, 14:12
717
2

ЛЕОНЕНКО: «Он точно получит шанс в Шахтере. Туран пачками меняет игроков»

Виктор оценил трансфер Проспера Оба из ЛНЗ в Шахтер

24 декабря 2025, 13:42 | Обновлено 24 декабря 2025, 14:12
717
2 Comments
ЛЕОНЕНКО: «Он точно получит шанс в Шахтере. Туран пачками меняет игроков»
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший футболист киевского Динамо Виктор Леоненко оценил трансфер нигерийского вингера Проспера Оба, перебравшегося в расположение донецкого Шахтера.

- Сможет ли Оба выиграть конкуренцию у бразильцев Шахтера?

– Туран пачками меняет футболистов, хоть это и ненормально, так что шанс он точно получит. Здесь еще неизвестно, на какой позиции будут использовать Оба, но игрок он точно искусный, – сказал Леоненко.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

По теме:
Заря хочет попрощаться с двумя украинцами? Скрипник выступил с заявлением
РИЗНЫК: «Я уверен, что во второй половине сезона мы еще прибавим»
Дебютант УПЛ расторг контракт с экс-игроком Шахтера. Ушли и еще двое
Проспер Оба Виктор Леоненко трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Биатлон | 23 декабря 2025, 20:20 0
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»

Легенда биатлона высказался о смерти Сиверта Гутторма Баккена

Лунин с женой уехали из Мадрида
Футбол | 24 декабря 2025, 09:26 3
Лунин с женой уехали из Мадрида
Лунин с женой уехали из Мадрида

Украинский голкипер находится в отпуске

Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Футбол | 24.12.2025, 09:15
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Футбол | 24.12.2025, 07:19
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Роман ГРИГОРЧУК: «Я разочарован. Это был очень серьезный удар»
Футбол | 24.12.2025, 12:59
Роман ГРИГОРЧУК: «Я разочарован. Это был очень серьезный удар»
Роман ГРИГОРЧУК: «Я разочарован. Это был очень серьезный удар»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
"Віктор оцінив трансфер Проспера Обидва"
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
22.12.2025, 23:00 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 4
Футбол
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 48
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
22.12.2025, 23:29
Футбол
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем