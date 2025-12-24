ЛЕОНЕНКО: «Он точно получит шанс в Шахтере. Туран пачками меняет игроков»

Бывший футболист киевского Динамо Виктор Леоненко оценил трансфер нигерийского вингера Проспера Оба, перебравшегося в расположение донецкого Шахтера.

- Сможет ли Оба выиграть конкуренцию у бразильцев Шахтера?

– Туран пачками меняет футболистов, хоть это и ненормально, так что шанс он точно получит. Здесь еще неизвестно, на какой позиции будут использовать Оба, но игрок он точно искусный, – сказал Леоненко.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.