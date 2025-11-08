Объявлены стартовые составы на топ-матч Первой лиги Металлист – Черноморец

В субботу, 8 ноября, в Ужгороде состоялся матч 15-го тура Первой лиги. «Металлист» встретится с «Черноморцем».

«Металлист» не совсем удачно начал сезон, но затем начал набирать очки. Команда идет на 12 месте. При этом от зоны переходных матчей всего одно очко.

«Черноморец» является одним из главных претендентов на повышение в классе. Команда Александра Кучера лидировала в турнирной таблице, но затем немного притормозила. Из предыдущих пяти матчей одесситы выиграли всего один.

В прошлом туре «Черноморец» дома проиграл «Буковине». Теперь от первого места одесский клуб отстает на семь очков.

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.