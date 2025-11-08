Во Франции раскрыли планы руководства ПСЖ на Забарного

Во французском ПСЖ делают большую ставку на украинского защитника Илью Забарного, сообщает Footix.

Как отмечает ресурс, 23-летний воспитанник киевского «Динамо» пока не стал ключевым игроком парижского клуба. Но, несмотря на это, в «ПСЖ» непоколебимо верят в него.

Более того, руководство французского гранда ожидает, что уже в 2026 году, когда капитану команды Маркиньосу исполнится 32, украинец выиграет конкуренцию у бразильца и станет безоговорочным игроком стартового состава.