Франция08 ноября 2025, 09:31 |
763
1
Во Франции раскрыли планы руководства ПСЖ на Забарного
Французский гранд верит в потенциал украинца
08 ноября 2025, 09:31 |
763
Во французском ПСЖ делают большую ставку на украинского защитника Илью Забарного, сообщает Footix.
Как отмечает ресурс, 23-летний воспитанник киевского «Динамо» пока не стал ключевым игроком парижского клуба. Но, несмотря на это, в «ПСЖ» непоколебимо верят в него.
Более того, руководство французского гранда ожидает, что уже в 2026 году, когда капитану команды Маркиньосу исполнится 32, украинец выиграет конкуренцию у бразильца и станет безоговорочным игроком стартового состава.
Читайте также:Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 ноября 2025, 08:34 0
Андрей Николаевич о строительстве нового стадиона в Милане
Футбол | 08 ноября 2025, 08:03 7
Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»
Футбол | 08.11.2025, 08:39
Футбол | 08.11.2025, 09:22
Теннис | 08.11.2025, 06:01
Популярные новости
07.11.2025, 06:42 4
07.11.2025, 07:23 8
07.11.2025, 06:23 18
06.11.2025, 23:46 2
07.11.2025, 04:02
06.11.2025, 23:56 149
07.11.2025, 00:40
Забарний має багато ігрового часу і граючи поряд з більш досвідченими партнерами, як Маркіньос він набирається досвіду.