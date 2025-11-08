Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во Франции раскрыли планы руководства ПСЖ на Забарного
Франция
08 ноября 2025, 09:31 |
763
1

Во Франции раскрыли планы руководства ПСЖ на Забарного

Французский гранд верит в потенциал украинца

08 ноября 2025, 09:31 |
763
1 Comments
Во Франции раскрыли планы руководства ПСЖ на Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во французском ПСЖ делают большую ставку на украинского защитника Илью Забарного, сообщает Footix.

Как отмечает ресурс, 23-летний воспитанник киевского «Динамо» пока не стал ключевым игроком парижского клуба. Но, несмотря на это, в «ПСЖ» непоколебимо верят в него.

Более того, руководство французского гранда ожидает, что уже в 2026 году, когда капитану команды Маркиньосу исполнится 32, украинец выиграет конкуренцию у бразильца и станет безоговорочным игроком стартового состава.

По теме:
ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
ФОТО. Французский рэпер унизил Мбаппе в новом треке. Килиан ответил
Париж в тумане. В чемпионате Франции Ренн увозит из столицы три очка
Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Футбол | 08 ноября 2025, 08:34 0
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»

Андрей Николаевич о строительстве нового стадиона в Милане

Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08 ноября 2025, 08:03 7
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера

Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»

«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
Футбол | 08.11.2025, 08:39
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
Сергей НАГОРНЯК: «Давайте говорить откровенно. Какой-то коллапс происходит»
Футбол | 08.11.2025, 09:22
Сергей НАГОРНЯК: «Давайте говорить откровенно. Какой-то коллапс происходит»
Сергей НАГОРНЯК: «Давайте говорить откровенно. Какой-то коллапс происходит»
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 06:01
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Маркіньоса капітан ПСЖ. Невже хтось впевнений, що новий, хоч і дуже перспективний, гравець відразу посуне ключового гравця зі складу? 
Забарний має багато ігрового часу і  граючи поряд з більш досвідченими партнерами, як Маркіньос він набирається досвіду. 
Ответить
0
Популярные новости
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 4
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
07.11.2025, 07:23 8
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем