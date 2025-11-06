Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 ноября 2025, 23:46 |
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола

Андрей Лунин считает, что Илья заиграл бы в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вратарь национальной сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин ответил, кто из украинцев мог бы играть в королевском клубе:

«Илья Забарный».

Сейчас Илья Забарный выступает в составе французского «Пари Сен-Жермен». В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 13 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 55 миллионов евро.

Ранее Илья Забарный стал седьмым украинцем, сыгравшим 10+ матчей в Лиге 1.

