Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола

Вратарь национальной сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин ответил, кто из украинцев мог бы играть в королевском клубе:

«Илья Забарный».

Сейчас Илья Забарный выступает в составе французского «Пари Сен-Жермен». В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 13 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 55 миллионов евро.

Ранее Илья Забарный стал седьмым украинцем, сыгравшим 10+ матчей в Лиге 1.