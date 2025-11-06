Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Андрей Лунин считает, что Илья заиграл бы в Реале
Вратарь национальной сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин ответил, кто из украинцев мог бы играть в королевском клубе:
«Илья Забарный».
Сейчас Илья Забарный выступает в составе французского «Пари Сен-Жермен». В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 13 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 55 миллионов евро.
Ранее Илья Забарный стал седьмым украинцем, сыгравшим 10+ матчей в Лиге 1.
