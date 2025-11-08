8 ноября львовские Карпаты проведут домашний матч 12-го тура УПЛ 2025/26 против криворожского Кривбасса.

Поединок состоится на стадионе «Украина» во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Дмитрий Панчишин из города Харьков.

Наставниками коллективов являются Владислав Лупашко (Карпаты) и Патрик ван Леувен (Кривбасс).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Кривбасс

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.