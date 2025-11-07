Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Заря
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 21:21 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Заря

Поединок 12-го тура Премьер-лиги состоится 8 ноября в 13:00 по киевскому времени

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Заря
Коллаж Sport.ua. Металлист 1925 – Заря

В матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 8 ноября, сыграют харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря».

Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле Центрального городского стадиона в Житомире. Главным арбитром назначен Евгений Цыбулько.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Младена Бартуловича набрали 17 баллов после 11-ти туров и теперь занимают седьмое место. «Заря» разместилась на восьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Металлист 1925 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
