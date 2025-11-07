В матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 8 ноября, сыграют харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря».

Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле Центрального городского стадиона в Житомире. Главным арбитром назначен Евгений Цыбулько.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Младена Бартуловича набрали 17 баллов после 11-ти туров и теперь занимают седьмое место. «Заря» разместилась на восьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.