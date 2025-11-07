Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

В субботу, 8 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Испании между мадрисским «Атлетико» и «Леванте». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Атлетико Мадрид

Матрацники проводят текущий сезон довольно неплохо. За 11 поединков Ла Лиги клубу удалось набрать 22 балла, благодаря которым он занимает 4-е место турнирной таблицы. Отрыв от «Барселоны» (находящейся на 2-м месте) составляет 3 очка, а вот лидер, «Реал», опережает «Атлетико» уже на 8 зачетных пунктов.

В Лиге чемпионов клуб не столь стабилен. Испанцы одержали 2 победы (против «Юниона СЖ» и «Айнтрахта») и дважды проиграли (в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом»). 6 набранных баллов позволяют клубу занимать 17-ю строчку таблицы турнира.

Леванте

Для новичка чемпионата сезон проходит ожидаемо тяжело. За 11 туров «Леванте» удалось получить 9 зачетных пунктов, позволяющих команде занимать 16-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета коллектив отделяет только разница забитых/пропущенных голов, которая у «лягушек» лучше, чем у «Валенсии» и «Мальорки».

В 1/64 финала Кубка Испании коллектив одолел «Ориуэллу» со счетом 3:4.

Личные встречи

В период с 2021 по 2023 год клубы провели между собой 5 поединков. Неожиданно преимущество у них имел «Леванте» – на счету команды 2 победы. Еще 2 матча завершились вничью, а в 1 поединке победил «Атлетико».

Интересные факты

«Леванте» пропустил 20 голов в текущем сезоне чемпионата Испании – 2-й самый плохой результат среди всех команд.

«Атлетико» победил в 7/8 домашних матчей этого сезона.

«Леванте» непобедим в 6-х выездных поединках подряд. На счету команды 3 ничьи и 3 победы.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.45.