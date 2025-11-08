Дубль Гризманна и автогол. Атлетико не без проблем обыграл Леванте
Мадридский «Атлетико» ведет погоню за лидерами
В субботу, 8 ноября, в Мадриде состоялся поединок 12-го тура испанской Ла Лиги. «Атлетико» принимал «Леванте» и одержал победу со счетом 3:1.
Открыть счет в матче мадридскому «Атлетико» помог автогол игрока «Леванте». Но уже довольно скоро гости сравняли счет.
«Атлетико» владел солидным преимуществом. И на 61-й минуте Антуан Гризманн воплотил его в гол.
Гризманн принял активное участие и в третьем голе. Француз начал атаку, а в завершающей ее стадии сыграл на добивании.
«Атлетико» заработал три очка и вышел на третье место. В следующем туре команда сыграет с «Хетафе».
Ла Лига. 12-й тур, 8 ноября. Мадрид, «Метрополитано»
«Атлетико» – «Леванте» – 3:1
Голы: де ла Фуэнте, 12 (автогол), Гризманн, 61, 80 – Санчес, 21
Three more important points at home ❤️🤍 pic.twitter.com/AOB8P0OxK9— Atlético de Madrid (@atletienglish) November 8, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тимур Тутеров помог «Сандерленду» U-21 одолеть «Ипсвич», который лидирует в чемпионате
Виктор Осимхен может покинуть Галатасарай