Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль Гризманна и автогол. Атлетико не без проблем обыграл Леванте
08 ноября 2025, 21:39
Дубль Гризманна и автогол. Атлетико не без проблем обыграл Леванте

Мадридский «Атлетико» ведет погоню за лидерами

Дубль Гризманна и автогол. Атлетико не без проблем обыграл Леванте
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 ноября, в Мадриде состоялся поединок 12-го тура испанской Ла Лиги. «Атлетико» принимал «Леванте» и одержал победу со счетом 3:1.

Открыть счет в матче мадридскому «Атлетико» помог автогол игрока «Леванте». Но уже довольно скоро гости сравняли счет.

«Атлетико» владел солидным преимуществом. И на 61-й минуте Антуан Гризманн воплотил его в гол.

Гризманн принял активное участие и в третьем голе. Француз начал атаку, а в завершающей ее стадии сыграл на добивании.

«Атлетико» заработал три очка и вышел на третье место. В следующем туре команда сыграет с «Хетафе».

Ла Лига. 12-й тур, 8 ноября. Мадрид, «Метрополитано»

«Атлетико» – «Леванте» – 3:1

Голы: де ла Фуэнте, 12 (автогол), Гризманн, 61, 80 – Санчес, 21

Ла Лига чемпионат Испании по футболу Антуан Гризманн Атлетико Мадрид Леванте
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
