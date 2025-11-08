Атлетико Мадрид

8 ноября Метрополитано пройдет матч 12-го тура Примеры Испании, в котором Атлетико встретится с Леванте. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в позапрошлом сезоне откатывалась на четвертое место. Да и в 2024/2025, после серьезных расходов на обновление состава, только ограничилась тем, что стала опять третьей. Но и Реалу, и Барселоне, снова уступили по всем статьям, и не только в Примере.

Новый футбольный год начинался с поражений, и на внутренней арене, и в Лиге чемпионов, что породило новый виток разговоров о том, что, возможно, стоит наконец-то сменить наставника. Но, как часто бывало, Симеоне быстро провел работу над ошибками. Особняком, конечно, стоит 5:2 с Реалом. Но и большинство других матчей в последнее время были выиграны, и даже с Арсеналом поначалу не шло к 0:4, скорее к ничьей. После пощечины от англичан, кстати, испанцы выиграли уже трижды - у Бетиса, Севильи и Юниона.

Леванте

Клуб достаточно часто то поднимается из Сегунды (и даже раз пробивался в еврокубки, где показали хороший результат, выйдя в плей-офф), то снова падали туда. Весной снова удалось во втором дивизионе набрать достаточно очков, чтобы в очередной раз пойти на повышение.

Сейчас пока что результаты у новичка в Ла Лиге достаточно спорные. С одной стороны, несмотря на результативность Этта-Эйонга, что уже наколотил пол десятка голов, проигрывается большинство матчей, и не набирают и по очку за тур в среднем. С другой, пока что хватает тех, кто стартовал даже хуже, чем подопечные Хулиана Калеро. Впрочем, когда за спиной такие опытные преследователи, как Валенсия и Мальорка, расслабляться точно не стоит.

Статистика личных встреч

Удивительно, но в четырех поединках чередовались ничьи и победы Леванте (причем в Мадриде). И только в кубке в позапрошлом году наконец-то выиграл столичный гранд.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости тут что-то покажут. Альварес и компания наконец-то набрали форму, и выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,70).