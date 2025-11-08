Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
08.11.2025 19:30 - : -
Леванте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 ноября 2025, 08:43 | Обновлено 08 ноября 2025, 08:44
34
0

Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 8 ноября и начнется в 19:30 по Киеву

08 ноября 2025, 08:43 | Обновлено 08 ноября 2025, 08:44
34
0
Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября Метрополитано пройдет матч 12-го тура Примеры Испании, в котором Атлетико встретится с Леванте. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в позапрошлом сезоне откатывалась на четвертое место. Да и в 2024/2025, после серьезных расходов на обновление состава, только ограничилась тем, что стала опять третьей. Но и Реалу, и Барселоне, снова уступили по всем статьям, и не только в Примере.

Новый футбольный год начинался с поражений, и на внутренней арене, и в Лиге чемпионов, что породило новый виток разговоров о том, что, возможно, стоит наконец-то сменить наставника. Но, как часто бывало, Симеоне быстро провел работу над ошибками. Особняком, конечно, стоит 5:2 с Реалом. Но и большинство других матчей в последнее время были выиграны, и даже с Арсеналом поначалу не шло к 0:4, скорее к ничьей. После пощечины от англичан, кстати, испанцы выиграли уже трижды - у Бетиса, Севильи и Юниона.

Леванте

Клуб достаточно часто то поднимается из Сегунды (и даже раз пробивался в еврокубки, где показали хороший результат, выйдя в плей-офф), то снова падали туда. Весной снова удалось во втором дивизионе набрать достаточно очков, чтобы в очередной раз пойти на повышение.

Сейчас пока что результаты у новичка в Ла Лиге достаточно спорные. С одной стороны, несмотря на результативность Этта-Эйонга, что уже наколотил пол десятка голов, проигрывается большинство матчей, и не набирают и по очку за тур в среднем. С другой, пока что хватает тех, кто стартовал даже хуже, чем подопечные Хулиана Калеро. Впрочем, когда за спиной такие опытные преследователи, как Валенсия и Мальорка, расслабляться точно не стоит.

Статистика личных встреч

Удивительно, но в четырех поединках чередовались ничьи и победы Леванте (причем в Мадриде). И только в кубке в позапрошлом году наконец-то выиграл столичный гранд.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости тут что-то покажут. Альварес и компания наконец-то набрали форму, и выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,70).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
8 ноября 2025 -
19:30
Леванте
Фора Атлетико (-1.5) 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Парма – Милан. Прогноз и анонс на чемпионат Италии
Ювентус – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Эспаньол – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико Мадрид Леванте чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ла Лига - betking прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2025, 06:01 13
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
Футбол | 08 ноября 2025, 08:39 11
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ

Известный тренер предположил, как развернется борьба на всех этажах турнирной таблицы

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Футбол | 07.11.2025, 13:21
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Футбол | 07.11.2025, 18:31
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
Футбол | 09.11.2025, 09:23
ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
07.11.2025, 02:12
Бокс
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 4
Бокс
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем