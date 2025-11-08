Сергей НАГОРНЯК: «Давайте говорить откровенно. Какой-то коллапс происходит»

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поделился эмоциями после матча 12 тура Украинской Премьер-лиги, где его команда уступила Оболони (1:2)

«Индивидуальные ошибки снова к нам вернулись. Одни и те же люди ошибаются почему-то… С 0:2 начинать… Ребята – не остановившиеся молодцы пытались выровнять ситуацию. Во 2-м тайме создали достаточно моментов, чтобы не проиграть, но, к сожалению, проиграли.

Есть класс футболиста. У одного 2-3 момента, а у другого куча моментов было. Класса не хватает. Давайте уж говорить откровенно. 2-й тайм сидели на той половине, кажется, они даже к воротам не подошли. Я их понимаю, отстаивали свой результат. Сколько было нереализация – у меня еще такого не было. 6 игр дома – 0 очков. Ни в тренерской, ни в футбольной карьере у меня такого не было

У нас было 2 матча дома с соседями по таблице. Проиграли оба, 2 игры одинаковые. С 0:2 против «Вереса» вылезли – сразу пропустили. Я уже устал от этих личных ошибок. Объясняешь – будто так, понимают. Не знаю, с чем это связано. Пусть футболисты тоже задумаются.

Замены сменили игру, были активны. У Борячука было 3 супершанса. Они усилили нашу игру. Сколько моментов не забивать… Это тяжело воспринять. Как будто они хотят… Да, ответственность на мне, но иногда трудно понять суть этих ошибок. Выходим и какой-то коллапс происходит», – сказал Нагорняк.