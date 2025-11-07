Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Генк повторил достижение Шахтера и еще двух команд в Браге
Лига Европы
07 ноября 2025, 19:08 |
07 ноября 2025, 19:08 |
Getty Images/Global Images Ukraine

Генк стал четвертым клубом, забившим 4 гола в выездной еврокубковой игре против Браги.

Произошло это в матче 4 тура Лиги Европы, в котором бельгийцы победили со счетом 4:3.

Брага лишь в четвёртый раз в своей истории пропустила 4 мяча дома в еврокубках.

Интересным фактом является то, что первым, кто сумел забить такое количество голов на поле португальцев, был Шахтер.

Домашние матчи Браги в еврокубках, в которых она пропустила 4 гола

  • 2016: Брага – Шахтер – 2:4
  • 2023: Брага – Фиорентина – 0:4
  • 2024: Брага – Карабах – 2:4
  • 2025: Брага – Генк – 3:4

Также Брага установила клубный антирекорд, впервые проиграв еврокубковую игру, в которой забила 3+ гола.

Лига Европы Генк Брага Шахтер Донецк Карабах Агдам Фиорентина статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
