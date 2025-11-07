Генк повторил достижение Шахтера и еще двух команд в Браге
Брага установила клубный антирекорд в матче Лиги Европы
Генк стал четвертым клубом, забившим 4 гола в выездной еврокубковой игре против Браги.
Произошло это в матче 4 тура Лиги Европы, в котором бельгийцы победили со счетом 4:3.
Брага лишь в четвёртый раз в своей истории пропустила 4 мяча дома в еврокубках.
Интересным фактом является то, что первым, кто сумел забить такое количество голов на поле португальцев, был Шахтер.
Домашние матчи Браги в еврокубках, в которых она пропустила 4 гола
- 2016: Брага – Шахтер – 2:4
- 2023: Брага – Фиорентина – 0:4
- 2024: Брага – Карабах – 2:4
- 2025: Брага – Генк – 3:4
Также Брага установила клубный антирекорд, впервые проиграв еврокубковую игру, в которой забила 3+ гола.
