ГВАРДИОЛА про 1000-й матч в карьере: «Это целых 2 тысячи пресс-конференций»
Тренер Манчестер Сити проведет юбилейный матч в карьере
В воскресенье Манчестер Сити в матче АПЛ сыграет против Ливерпуля, а игра станет 1000-й в карьере наставника Жузепа Гвардиолы.
«Когда я начинал карьеру, то не думал, что доберусь до отметки в 1000 матчей. Что мне запомнилось больше всего? О, это значит, что у меня было 2000 пресс-конференций и интервью (смеется). Невероятно, я благословлен».
«Знаю ли я, сколько матчей выиграл в карьере? Конечно, знаю, но говорить не буду. Это некрасиво, пусть кто-то другой говорит. Здорово, что мой 1000-й матч выпадает на Ливерпуль».
«Если бы я мог сам выбирать соперника, то лучшего бы не нашел», – сказал Гвардиола.
Гвардиола в карьере работал с Барселоной, Баварией и Манчестер Сити.
