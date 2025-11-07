ГВАРДИОЛА про 1000-й матч в карьере: «Это целых 2 тысячи пресс-конференций»

В воскресенье Манчестер Сити в матче АПЛ сыграет против Ливерпуля, а игра станет 1000-й в карьере наставника Жузепа Гвардиолы.

«Когда я начинал карьеру, то не думал, что доберусь до отметки в 1000 матчей. Что мне запомнилось больше всего? О, это значит, что у меня было 2000 пресс-конференций и интервью (смеется). Невероятно, я благословлен».

«Знаю ли я, сколько матчей выиграл в карьере? Конечно, знаю, но говорить не буду. Это некрасиво, пусть кто-то другой говорит. Здорово, что мой 1000-й матч выпадает на Ливерпуль».

«Если бы я мог сам выбирать соперника, то лучшего бы не нашел», – сказал Гвардиола.

Гвардиола в карьере работал с Барселоной, Баварией и Манчестер Сити.