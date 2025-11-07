Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
07 ноября 2025, 13:44
36-летний хавбек забил 24-й мяч за «Динамо» в еврокубках

Ярмоленко, забив Зриньски, обошел Жуниора Мораеса и Шацких
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Зриньски» (6:0) Андрей Ярмоленко забил 160-й мяч за «Динамо». 115 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 24 – в еврокубках и 21 – в Кубке Украины. Между тем по числу голов в еврокубковых турнирах Ярмоленко, обойдя Жуниора Мораеса и Максима Шацких, вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров украинских клубов. 14 раз Андрей отличился в Лиге Европы, 9 – в Лиге чемпионов и 1 – в Лиге конференций.

Продвинулся в еврокубковой бомбардирской иерархии и Виталий Буяльский. Забив 16-й мяч на международной арене, он сравнялся с Артемом Милевским, с которым делит теперь 11-ю строчку рейтинга.

К слову, Владислав Блэнуцэ в матче с «Зриньски» открыл свой голевой счет за «Динамо». При этом он оформил сразу несколько юбилеев. 23-летний румынский форвард стал автором 40-го домашнего гола украинских клубов в Лиге конференций, в том числе 10-го динамовцев, 10-го гола джокеров наших команд в этом же турнире и 10-го гола украинцев в баталиях с боснийцами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры украинских клубов в еврокубках

Игрок

Всего

ЛЧ

ЛЕ

ЛК

КК

СК

1.

ЛУИС АДРИАНУ

32

21

11

-

-

-

2.

Сергей РЕБРОВ

31

31

-

-

-

-

3.

Олег БЛОХИН

26

11

2

-

10

3

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

25

22

3

-

-

-

5.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

24

9

14

1

-

-

6.

ЖУНИОР МОРАЕС

23

7

16

-

-

-

Максим ШАЦКИХ

23

23

-

-

-

-

8.

Олег ГУСЕВ

22

9

13

-

-

-

9.

ТАЙСОН

18

4

14

-

-

-

10.

ЖАДСОН

17

10

7

-

-

-

11.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

16

7

8

1

-

-

Артем МИЛЕВСКИЙ

16

9

7

-

-

-

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.

