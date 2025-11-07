Ярмоленко, забив Зриньски, обошел Жуниора Мораеса и Шацких

В матче с «Зриньски» (6:0) Андрей Ярмоленко забил 160-й мяч за «Динамо». 115 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 24 – в еврокубках и 21 – в Кубке Украины. Между тем по числу голов в еврокубковых турнирах Ярмоленко, обойдя Жуниора Мораеса и Максима Шацких, вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров украинских клубов. 14 раз Андрей отличился в Лиге Европы, 9 – в Лиге чемпионов и 1 – в Лиге конференций.

Продвинулся в еврокубковой бомбардирской иерархии и Виталий Буяльский. Забив 16-й мяч на международной арене, он сравнялся с Артемом Милевским, с которым делит теперь 11-ю строчку рейтинга.

К слову, Владислав Блэнуцэ в матче с «Зриньски» открыл свой голевой счет за «Динамо». При этом он оформил сразу несколько юбилеев. 23-летний румынский форвард стал автором 40-го домашнего гола украинских клубов в Лиге конференций, в том числе 10-го динамовцев, 10-го гола джокеров наших команд в этом же турнире и 10-го гола украинцев в баталиях с боснийцами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры украинских клубов в еврокубках

Игрок Всего ЛЧ ЛЕ ЛК КК СК 1. ЛУИС АДРИАНУ 32 21 11 - - - 2. Сергей РЕБРОВ 31 31 - - - - 3. Олег БЛОХИН 26 11 2 - 10 3 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 25 22 3 - - - 5. Андрей ЯРМОЛЕНКО 24 9 14 1 - - 6. ЖУНИОР МОРАЕС 23 7 16 - - - Максим ШАЦКИХ 23 23 - - - - 8. Олег ГУСЕВ 22 9 13 - - - 9. ТАЙСОН 18 4 14 - - - 10. ЖАДСОН 17 10 7 - - - 11. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 16 7 8 1 - - Артем МИЛЕВСКИЙ 16 9 7 - - -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.