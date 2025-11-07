Ярмоленко, забив Зриньски, обошел Жуниора Мораеса и Шацких
36-летний хавбек забил 24-й мяч за «Динамо» в еврокубках
В матче с «Зриньски» (6:0) Андрей Ярмоленко забил 160-й мяч за «Динамо». 115 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 24 – в еврокубках и 21 – в Кубке Украины. Между тем по числу голов в еврокубковых турнирах Ярмоленко, обойдя Жуниора Мораеса и Максима Шацких, вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров украинских клубов. 14 раз Андрей отличился в Лиге Европы, 9 – в Лиге чемпионов и 1 – в Лиге конференций.
Продвинулся в еврокубковой бомбардирской иерархии и Виталий Буяльский. Забив 16-й мяч на международной арене, он сравнялся с Артемом Милевским, с которым делит теперь 11-ю строчку рейтинга.
К слову, Владислав Блэнуцэ в матче с «Зриньски» открыл свой голевой счет за «Динамо». При этом он оформил сразу несколько юбилеев. 23-летний румынский форвард стал автором 40-го домашнего гола украинских клубов в Лиге конференций, в том числе 10-го динамовцев, 10-го гола джокеров наших команд в этом же турнире и 10-го гола украинцев в баталиях с боснийцами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры украинских клубов в еврокубках
|
|
Игрок
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
ЛК
|
КК
|
СК
|
1.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
32
|
21
|
11
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
31
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.
|
Олег БЛОХИН
|
26
|
11
|
2
|
-
|
10
|
3
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
25
|
22
|
3
|
-
|
-
|
-
|
5.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
24
|
9
|
14
|
1
|
-
|
-
|
6.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
23
|
7
|
16
|
-
|
-
|
-
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
23
|
23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Олег ГУСЕВ
|
22
|
9
|
13
|
-
|
-
|
-
|
9.
|
ТАЙСОН
|
18
|
4
|
14
|
-
|
-
|
-
|
10.
|
ЖАДСОН
|
17
|
10
|
7
|
-
|
-
|
-
|
11.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
16
|
7
|
8
|
1
|
-
|
-
|
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
16
|
9
|
7
|
-
|
-
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.
