Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Колос

В пятницу, 7 ноября, Кудровка сыграет против ковалевского Колоса в матче Украинской Премьер-лиги. Игра пройдет в рамках 12-го тура чемпионата Украины.

Встреча состоится на стадионе «Оболонь-Арена» в столице. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Софией Причиной Львовской области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.