Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 13:27 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Колос

Команды сыграют матч 12 тура УПЛ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Колос
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 7 ноября, Кудровка сыграет против ковалевского Колоса в матче Украинской Премьер-лиги. Игра пройдет в рамках 12-го тура чемпионата Украины.

Встреча состоится на стадионе «Оболонь-Арена» в столице. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Софией Причиной Львовской области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
