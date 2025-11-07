Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Колос
Команды сыграют матч 12 тура УПЛ
В пятницу, 7 ноября, Кудровка сыграет против ковалевского Колоса в матче Украинской Премьер-лиги. Игра пройдет в рамках 12-го тура чемпионата Украины.
Встреча состоится на стадионе «Оболонь-Арена» в столице. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Софией Причиной Львовской области.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
