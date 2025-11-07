Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-тренер клуба УПЛ: «Я не вижу большой разницы в стандартах Динамо»
Экс-тренер клуба УПЛ: «Я не вижу большой разницы в стандартах Динамо»

Александр Поздеев высказался о работе Мацей Кендзьорека в «Динамо»

Динамо Киев

Бывший тренер «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал результативность «Динамо» со стандартных положений в текущем сезоне.

– В матче с «Зриньски» (6:0) киевляне трижды забили после стандартов и вообще на данный момент являются лучшей командой в УПЛ по этому показателю. Можно ли сказать, что приход польского специалиста по стандартным положениям Мацей Кендзьорек приносит свои плоды?

– Я не вижу какой-то большой разницы в стандартах «Динамо» по сравнению с прошлым годом. В статистике она, наверное, есть, но… В матче с «Зриньски» они забили скорее благодаря качественным подачам, а не разыгранным комбинациям. Все команды стараются подавать в ту зону, откуда сегодня забил Попов. Не обязательно для этого приглашать специалиста из Польши.

Есть команды, в которых я действительно вижу интересные стандарты, которые разыгрываются. Например, штаб Ротаня во времена «Александрии». Там были очень интересные стандартные положения, они пытались постоянно что-то придумывать, многое проходило. Сейчас они это делают в «Полиссе». Можно также отметить Шищенко, который любит разыгрывать стандарты. Смотришь и действительно видишь какие-то разыгранные моменты, над которыми штаб работает.

По теме:
Экс-нападающий Шахтера: «Брейдаблик? Что-то похожее на поединок на сборах»
Буяльский забил 90-й мяч в карьере
Ярмоленко, забив Зриньски, обошел Жуниора Мораеса и Шацких
