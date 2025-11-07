Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хосе ФЛОРЕС: «Уверен, мы проведем сильный матч»
Украина. Премьер лига
Хосе ФЛОРЕС: «Уверен, мы проведем сильный матч»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Карпат»

ФК Кривбасс. Хосе Флорес

Боливийский полузащитник «Кривбасса» Хосе Флорес поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против львовских «Карпат».

– Хосе, как бы ты охарактеризовал текущее настроение команды перед выездом во Львов?

– На самом деле в команде царит спокойная атмосфера. Все ребята работают хорошо, настроены позитивно. Мы едем во Львов с хорошим настроением и желанием вернуться оттуда с тремя очками.

– Впереди – непростой матч против «Карпат». Что, по твоему мнению, станет решающим в игре?

– Тренерский штаб в течение недели показал нам несколько видео с играми соперника. Знаем, что «Карпаты» – интенсивная, агрессивная команда, похожая на нас по стилю игры. Но тренер делает очень хорошую работу, и все ребята хорошо адаптировались к его требованиям. Уверен, мы проведем сильный матч.

– Недавно твоей дочке исполнился год. Насколько семья и дочь сейчас мотивируют тебя на поле?

– Очень скучаю по семье, ведь иногда бывает трудно быть вдали от близких. Но такова уже наша профессия: нужно держаться и работать дальше. Моя семья и дочь очень меня мотивируют, и я стараюсь быть максимально готовым, чтобы, когда получу шанс, не подвести тренера.

– Ты в нашей команде уже более трех месяцев. Расскажи об адаптации в коллективе.

– На самом деле я очень быстро нашел общий язык с ребятами. У нас прекрасная атмосфера, и мне помогло то, что есть много партнеров по команде, которые говорят на моем языке. Я уже привык жить в другом городе, в Боливии тоже играл не в своем родном, так что это не проблема для меня. Главное – продолжать работать и показывать все самое лучшее на поле.

Матч «Карпаты» – «Кривбасс» состоится 8 ноября в 18:00 по киевскому времени.

Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Карпаты - Кривбасс Хосе Флорес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник: ФК Кривбасс
