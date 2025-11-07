Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
КАБАЕВ: «Понимали, что играем против людей, не против каких-то там роботов»

Вингер киевского Динамо прокомментировал победу над Зриньски Мостар в матче ЛК

КАБАЕВ: «Понимали, что играем против людей, не против каких-то там роботов»
Instagram. Владислав Кабаев

Вингер киевского Динамо Владислав Кабаев, который отметился голом и ассистом в матче против Зриньски Мостар (6:0), прокомментировал убедительную победу команды:

– Владение мячом у вас было гораздо больше, чем у соперника. Это была установка тренера – не давать соперникам проходить, забирать мяч?

– Да, есть такая у нас тактика последние матчи, что когда ты даешь сопернику уверенность, потом тяжелее. Эта команда очень хорошо переходит из обороны в атаку, мы смотрели. Если им дать где-то разбежаться, то они хорошо используют эти моменты. Так что у нас была такая тактика на эту игру – в первые секунды много идти в прессинг, отбирать мяч, и когда команда широко становится, то мы можем первой и второй передачей сразу выводить 1 на 1. Так что этот план сработал во 2-м тайме. В 1-м многое его не удавалось, потому что было много брака, но мне понравилось в раздевалке, что у нас не было какой-то паники, что 1:0, игра не очень качественная была. Во 2-м тайме вышли и, скажем так, переехали соперника.

– Гол Попова добавил уверенности?

– Да, конечно, когда команда выигрывает, то… Знаете, у нас такое бывает: когда мы забиваем, то успокаиваемся. Но сейчас так не было, я считаю. Да, качество игры в 1-м тайме желало лучшего, было много брака впереди, но радует, что во 2-м тайме мы снова добавляем.

– Вы сказали, что перед игрой разбирали, что соперник классно переходит из обороны в атаку, но большинство своих моментов сегодня создали наоборот, когда ловили их в переходных фазах из их атаки в оборону. Это разбирали также – что соперник в атаку очень хорошо, а обратно уже не так активно, или нащупали во время игры?

– Не скажу, что мы это прям разобрали, мы больше разбирали, что они хорошо выбегают. Но, конечно, посмотрите 1-й тайм. Было компактно, между линиями очень тяжело было мяч получить, поле было не очень качественное, честно говоря. А во 2-м тайме было много зон – я не знаю, почему так вышло. И знаете, мы этими зонами пользовались. Если бы один, второй момент не забили, как бывает у нас – было бы тяжело. Но когда ты забиваешь 1-й, 2-й, то команда раскрывается, у тебя есть уверенность.

– Когда забили 5-й и 6-й гол, так получилось, что за счет этой победы уже даже перекрыли разницу забитых и пропущенных за первые два матча. Когда поняли, что сегодня залетает, думали о том, что нужно на будущее улучшить разницу, если идет игра?

– Хороший вопрос. Нет, честно, не думали. Я так поймал себя на мысли: лучше бы мы каждый матч дальше выигрывали по 1:0, а не сегодня 6:0 – и нам бы это приносило в копилку по 3 очка. Нет, честно, я думаю, что команда об этом не думала. Просто мы довольны, что сегодня то, над чем мы работали всю неделю, эти пару дней, многое сработало. Это позитив.

– На последних играх игроки и тренер обращали внимание, что на первых и последних минутах есть проблемы с концентрацией. Был ли у вас разговор в раздевалке перед игрой?

– Уже не первую игру есть этот разговор, в кругу мы тоже это обсуждаем. Но, видели – сразу был у них момент на первых минутах, так что тут недорабатываем. Но хорошо то, что хорошо кончается.

– В 1-м тайме Александр Шовковский очень много подсказывал, обращался к Виталию Буяльскому и ко всем полевым игрокам. Чем именно подчеркивал тренер?

– Я, честно, не слышал, что там, потому что ты в игре, но много нервничал, и это, конечно, нормально, потому что мы давно не побеждали в еврокубках, у нас в чемпионате дела не скажу, что прям плохо, но последнюю игру проиграли и хотелось показать реакцию, такую, как она сегодня есть. В 1-м тайме мы понимали, что играем против людей, не против каких-то там роботов, и будут у нас моменты, будут у нас зоны. Мы хорошо их разобрали, и тренер просто подсказывал, что в некоторых ситуациях нужно играть более спокойно, не всегда спешить вперед, контролировать игру – так оно и вышло во 2-м тайме.

– В 1-м тайме большинство атак проходило через левый фланг. Что вы там нащупали у соперника?

– Да, вы правильно заметили, больше было атак слева. Не было какого-то акцента, нам не говорил главный тренер именно так атаковать. Так получалось. Я играл больше правее. По себе скажу, что очень компактно они защищались, слева немного по-другому у них было. Бывает такое. Мне такие вопросы задавали после игры с Кривбассом: «Правым флангом атакуют, левый забивает». Сегодня получилось так: левый атакует, правый забивает. И наоборот. Сегодня такая игра и ничего страшного тут нет.

Видеообзор матча Динамо Киев – Зриньски Мостар (6:0)

