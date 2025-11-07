КАБАЕВ: «Все отскоки были у нас. Мы хотели забить седьмой и восьмой голы»

Хавбек Динамо Владислав Кабаев прокомментировал для Sport.ua победу в матче 3-го тура Лиги конференций против боснийского Зриньски (6:0).

– Соперник довольно плодотворно оборонялся сзади, но вам удалось забить шесть мячей. По вашему мнению, что вам помогло забить такое количество голов? Это подсел соперник или у вас выше класс?

– Я думаю одно и другое. Когда ты забиваешь второй, я думаю, третий даже когда забили уже начались много зон, они больше начали играть вперед. Знаю по себе, хотя это не нормально, когда там забиваешь третий-четвертый, руки опускаются, но такое психологическое это по тебе бьет, и там, что бы ты ни делал...

Все отскоки были у нас. У нас была уверенность в своих силах. Мы хотели забивать и седьмой, и восьмой, но где-то понимали, что у нас следующая игра с очень хорошим соперником – ЛНЗ. Я думаю, шесть – это такая скромная цифра. Так что то, что мы раньше не забивали, сегодня залетело почти все.

Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua, Люблин (Польша)