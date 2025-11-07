НЕЩЕРЕТ: «Неудачные результаты – то случайность. А теперь счет на табло»

Вратарь Динамо Руслан Нещерет прокомментировал эксклюзивно для Sport.ua победу в матче 3-го тура Лиги конференций против боснийского Зриньски (6:0).

– Зриньски перед этим матчем имел положительную серию в чемпионате, они не проигрывали, шли очень хорошо, не пропускали много. По вашему мнению, удалось ли им вас удивить?

– Да я бы не сказал, что это плохая команда. Просто, когда мы заведены на сто процентов, когда у нас, можно сказать, получается все, что мы хотим делать и что должны делать, – счет на табло. Я считаю, что это хорошо, что мы сегодня переломили, можно сказать, и свою серию, а может, и их победную серию. Я считаю, что мы на правильном пути.

– Первые 10 минут было такое ощущение, будто сейчас соперник забьет. У них было несколько острых моментов. Что случилось с командой? Не успели настроиться?

– Это были такие, знаете, больше полумоменты. Возможно, дело в какой-то концентрации, немножко осторожно вышли играть. Осторожно играли и могли бы пропустить, конечно. Но, благодаря Богу, этого сегодня не произошло.

– Перед этим вы проиграли два матча в Лиге конференций, не забили. Давило ли это сильно на команду? И как команда справилась с критикой болельщиков, которые накинулись с хейтом на вас за такой результат?

– Критика действительно конструктивная. Мы, судя по результату, очень плохо играли. И я считаю, что мы должны были сегодня доказать, что те результаты были, можно сказать, случайностью. Поэтому сегодня я очень доволен командой в целом и теми действиями, которые мы выполняли.

– До этого была игра с Шахтером, и она выдалась довольно эмоциональной. Провоцировали вас горняки во время и после матча. Не было ли сегодня желания реабилитироваться и продемонстрировать, что это была случайность?

– Тот матч уже, можно сказать, в прошлом. Обидно так проигрывать. Там был спорный эпизод. Это уже игра в прошлом, поэтому мы хотели сегодня показать себя. Мы готовились к этой игре очень целеустремленно. Я считаю, что мы очень хорошо подготовились к матчу. И вот, есть результат.

– Впереди матчи сборной Украины с Францией и Исландией. По вашему мнению, какими будут результаты сборной? Удастся ли занять второе место?

– Конечно, мне хотелось бы, чтобы наша сборная прошла на чемпионат мира. Я буду только их поддерживать, болеть за наших ребят. И я только желаю им победы.

– А с французами зацепимся за зачетные баллы?

– Ну а почему нет. Ну, цеплялись же когда-то.

Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua, Люблин (Польша)