Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МИХАВКО: «Мы забили 5 мячей за тайм. Динамо не заслуживало такого хейта»
Лига конференций
07 ноября 2025, 03:12 | Обновлено 07 ноября 2025, 03:18
Хавбек Динамо подвел итог матчу Лиги конференций против Зриньски

ФК Динамо. Тарас Михавко

Захисник «Динамо» Тарас Михавко поділився враженнями від поєдинку 3-го туру Ліги конференцій проти боснійського «Зрінськи» (6:0):

– Будь-яка перемога є важливою – як для команди, так і для України. Насамперед хочеться подякувати усім уболівальникам за підтримку на стадіоні, і тим, хто дивився матч перед екранами телевізорів. Також дякую Збройним Силам України за можливість представляти нашу країну на міжнародній арені.

Що можу сказати про перемогу? Я задоволений, як і вся команда. Сьогодні ще трохи подумаємо про цю гру, але вже завтра в нас розпочинається безпосередня підготовка до матчу чемпіонату, адже попереду на нас чекає дуже важливий матч з ЛНЗ – як, власне, і кожен поєдинок. Сьогодні можемо трохи порадіти, а завтра вже будемо працювати.

– Чи, на вашу думку, сьогодні на полі вам все вдавалося, враховуючи, що з першої хвилини, з початку тайму команда діяла активно, забила м’яч?

– Так, дякувати Богові, нам усе вдавалося. Могли забивати ще більше, але головне, що виграли, не пропустили жодного м’яча й забили шість. Усі задоволені, але, повторюся, вже від завтра на нас чекає підготовка до наступного матчу чемпіонату.

– З якою установкою виходили на другий тайм за рахунку 1:0? Що допомогло на початку другого тайму забили одразу три голи?

– Налаштування було не збавляти обертів, не знижувати темпу, не сідати в оборону, не відходити на власну половину поля і водночас продовжувати грати у свій футбол, як у першому таймі. Ми виходили з мотивацією забити ще, і не зупинялися. На щастя, відзначилися аж 5 разів у другому таймі. Тож, повторюсь, результат хороший.

– Ви знову грали на позиції лівого захисника, для вас вона вже звична, чи ви повністю на ній освоїлися?

– Я й раніше казав, що для мене немає різниці – грати зліва чи в центрі оборони, адже я грав і там, і там. Звичайно, більше звик бути центральним захисником, але, повторюся, це не має значення.

– Ви підключаєтеся до атаки при стандартах і приходите на подачі кутових – як і тоді, коли грали у центрі. Сьогодні «Динамо» забило два голи після стандартних положень. Як багато ви над цим працюєте і наскільки відчуваєте, що це вдається та дає результат?

– Ми часто відпрацьовуємо стандартні положення на тренуваннях. Це зараз дуже важлива складова сучасного футболу у світі. Приділяємо цьому багато часу, а також працюємо над тактичними діями на полі загалом. І це, безумовно, дає результат.

– Чи відчувається, що команда після не дуже вдалої серії повернулася на переможний шлях та набрала оптимальну форму?

– Не скажу, що це вже пікова форма. Так, у нас були невдалі результати – ми це усвідомлюємо. Була й критика, яку ми розуміли й сприймали її спокійно, тому що справді переживали непростий період. Команда не заслуговувала на такий хейт. Але, звичайно, кожен гравець і кожен тренер нашого штабу прагне перемагати. Тому, можливо, після цієї гри нам вдасться вийти на «білу смугу».

Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций Динамо - Зриньски Тарас Михавко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
