Лига конференций
06 ноября 2025, 23:49 | Обновлено 07 ноября 2025, 00:16
ВИДЕО. Бленуце забил первый гол за Динамо, сделав 6:0 против Зриньски в ЛК

Владислав отличился на 84-й минуте встречи третьего тура еврокубка, пас у Шапаренко

06 ноября 2025, 23:49 | Обновлено 07 ноября 2025, 00:16
23-летний румынский форвард Владислав Бленуце забил первый гол в футболке киевского Динамо.

Бленуце отличился на 84-й минуте матча третьего тура Лиги конференций 2025/26 против Зриньски Мостар. Владислав сделал счет 6:0 в пользу бело-синих.

Бленуце для первого гола за столичный украинский клуб понадобилось девять поединков.

Ассист на Владислава отдал Николай Шапаренко. У Шапаренко, который вышел на 71-й, теперь две голевые передачи – на 78-й Николай помог забить Андрею Ярмоленко.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
