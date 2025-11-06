23-летний румынский форвард Владислав Бленуце забил первый гол в футболке киевского Динамо.

Бленуце отличился на 84-й минуте матча третьего тура Лиги конференций 2025/26 против Зриньски Мостар. Владислав сделал счет 6:0 в пользу бело-синих.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бленуце для первого гола за столичный украинский клуб понадобилось девять поединков.

Ассист на Владислава отдал Николай Шапаренко. У Шапаренко, который вышел на 71-й, теперь две голевые передачи – на 78-й Николай помог забить Андрею Ярмоленко.

❗️ ВИДЕО. Бленуце забил первый гол за Динамо, сделав 6:0 против Зриньски в ЛК

