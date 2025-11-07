Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о предстоящем туре УПЛ
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 09:22 | Обновлено 07 ноября 2025, 09:30
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о предстоящем туре УПЛ

Известный тренер предположил, как развернется борьба на всех этажах турнирной таблицы

Динамо. ЛНЗ – Динамо

Сегодня, 17 октября в Украине стартует 12-й тур в Премьер-лиге, после чего команды уйдут на двухнедельную паузу связанную с матчи сборных.

В предстоящий игровой день стоит отметить, наверное, три поединка. В прошлом чемпионате наставник «Металлиста 1925» Младен Бартулович возглавлял «Зарю», а тренер луганчан Виктор Скрипник руководил харьковским коллективом. Не менее принципиальной может стать и игра в Александрии, где Руслан Ротань с «Полесьем» впервые сыграет против своей бывшей команды, с которой в прошлом сезоне завоевывал серебряные медали чемпионата. Ну а центральный матч тура, без сомнения, состоится в Киеве. Там встретятся «Динамо» и ЛНЗ, вторая и третья команды турнирной таблицы.

Обо всех матчах тура сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный отечественный наставник Александр Бабич.

07.11.25

«Эпицентр» – «Оболонь» – 15:30

«Я уверен, что подопечные Сергея Нагорняка приложат максимум усилий, чтобы добыть свою первую победу в чемпионате на своем поле. Болельщики, как говорится, заждались. Впрочем, у «Оболони» свои планы. Киевляне большую часть своих очков заработали как раз, играя на выезде. Поэтому в этой встрече, думаю, будет результативная ничья».

«Кудровка» – «Колос» – 18:00

«Команду Василия Баранова однозначно можно назвать открытием чемпионата. Однако по подбору исполнителей «Колос» превосходит своего оппонента. Шансов на положительный результат больше у гостей, которым уже и отступать то некуда, ведь в начале сезона они получили от специалистов много лестных отзывов. Но с уходом Велетня, который создавал много остроты у ворота соперника и потери надежности в обороне, результаты заметно ухудшились».

08.11.25

«Металлист 1925» – «Заря» – 13:00

«Матч с подтекстом. Младен Бартулович работал в «Заре», а Виктор Скрипник – в «Металлисте 1925». Обе команды демонстрируют интересный футбол, поэтому хочется увидеть много голевых действий. Обеим командам нужно побеждать, раз они хотят добиваться своих высоких планов. Предположу, что в этом поединке будет забито много мячей».

«Верес» – «Рух» – 15:30

«Ровенская команда – однозначный фаворит в этом противостоянии. И хотя львовянам кровь из носу нужны очки, все-таки эти планы они отложат на другой поединок».

«Карпаты» – «Кривбасс» – 18:00

«У обоих клубов серьезные амбиции. Поэтому нас ждет захватывающий матч. «Карпаты» пока не могут в полной мере найти свою игру, точнее, результат, хотя победа над сильным ЛНЗ должна помочь львовянам в психологическом плане. В то же время «Кривбассу» нельзя терять очки, чтобы удержаться среди лидеров. Учитывая, что в матчах с участием этих команд забивается много голов, поставлю на результативную ничью – 2:2».

09.11.25

«Александрия» – «Полесье» – 13:00

«То же в какой-то мере принципиальный поединок, поскольку в прошлом сезоне Руслан Ротань возглавлял «Александрию», для которой сейчас каждый матч, как финальный, ведь от спасительного места подопечных Кирилла Нестеренко отделяет уже четыре очка. «Полесье» с большими амбициями, у них лучше подбор футболистов. К тому же житомиряне уже нашли свою игру и результат. Здесь я ставлю на гостей.

«Динамо» – ЛНЗ – 15:30

«Кто бы еще перед началом сезона мог предположить, что это может быть центральный матч тура. Но факт остается фактом. Потихоньку, но черкасская команда взобралась наверх и уже продолжительное время находится среди лидеров.

Уверен, что на настрой коллектива не повлияет домашнее поражение от «Карпат» в прошлом туре. ЛНЗ демонстрирует надежную игру в обороне, о чем свидетельствует количество пропущенных мячей. Команда Виталия Пономарева хорошо выбегает в контратаки и это показал поединок против «Шахтера».

«Динамо» будет сложно, так как в мид-уик они провели еврокубковый поединок. При этом, если киевляне будут раскрываться, то могут возникнуть проблемы. Защитники «бело-синих» не всегда правильно выдерживают баланс, совершая ошибки при переходе из атаки в оборону.

Тем не менее, динамовцы учтут ошибки «горняков» и будут, на мой взгляд, действовать с максимальной концентрацией, что позволит команде Александра Шовковского выиграть. Счет? Много голов не будет. Думаю, даже, что судьбу матча решит один забитый мяч. 1:0».

«Шахтер» – «Полтава» – 18:00

«Здесь однозначный фаворит – «Шахтер». Достаточно сказать, что встретятся первая и последняя команды турнирной таблицы. Не думаю, что «горняки» допустят недооценку соперника, поэтому их победа в два мяча будет неплохим исходом для полтавчан».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 11 7 3 1 22 - 9 09.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 24
2 Динамо Киев 11 5 5 1 28 - 15 09.11.25 15:30 Динамо Киев - ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 20
3 ЛНЗ 11 6 2 3 11 - 8 09.11.25 15:30 Динамо Киев - ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс 20
4 Полесье 11 6 2 3 18 - 8 09.11.25 13:00 Александрия - Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье 20
5 Кривбасс 11 6 2 3 20 - 18 08.11.25 18:00 Карпаты Львов - Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс 20
6 Металлист 1925 11 4 5 2 12 - 7 08.11.25 13:00 Металлист 1925 - Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 17
7 Колос Ковалевка 11 4 4 3 11 - 10 07.11.25 18:00 Кудровка - Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 16
8 Заря 11 4 4 3 13 - 11 08.11.25 13:00 Металлист 1925 - Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 16
9 Карпаты Львов 11 3 6 2 16 - 15 08.11.25 18:00 Карпаты Львов - Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 15
10 Кудровка 11 4 2 5 14 - 19 07.11.25 18:00 Кудровка - Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 14
11 Верес 11 3 4 4 10 - 12 08.11.25 15:30 Верес - Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье 13
12 Оболонь 11 3 4 4 9 - 14 07.11.25 15:30 Эпицентр - Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 13
13 Эпицентр 11 3 0 8 14 - 20 07.11.25 15:30 Эпицентр - Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 9
14 Александрия 11 2 3 6 11 - 18 09.11.25 13:00 Александрия - Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава 9
15 Рух Львов 11 2 1 8 7 - 19 08.11.25 15:30 Верес - Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 7
16 Полтава 11 1 3 7 10 - 23 09.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава 6
Полная таблица

Александр Бабич Украинская Премьер-лига Динамо Киев Колос Ковалевка Кудровка Эпицентр Каменец-Подольский Оболонь Киев Металлист 1925 Заря Луганск Верес Ровно Рух Львов Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Полтава Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Ukraine
ЛНД повинно обходити ДК у всіх показниках.
Battersea
Это Понамарёв позвонил Бабичу и сообщил, что к Динамо они не готовились особым образом, как это было в случае с Шахтёром?  И ЛНЗ тупо уступает дорогу старшему брату.  Возможно.  Ведь в Александрии они сами проиграли 1:4, а дома 0:2 Вересу.  Два раза подряд чудо маловероятно.
Показать Скрыть 2 ответа
EMERIO INGARTIKO
Динамо і Полтава переможуть!
