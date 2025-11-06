Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Талант мадридского Реала зимой перейдет в Лион
Франция
06 ноября 2025, 17:43 |
223
1

Талант мадридского Реала зимой перейдет в Лион

Эндрик уже обсудил свою роль в команде с Фонсекой

06 ноября 2025, 17:43 |
223
1 Comments
Талант мадридского Реала зимой перейдет в Лион
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Реала» Эндрик зимой перейдет в «Лион», сообщает Фабрицио Романо.

Бразилец будет играть за «ткачей» на правах аренды до конца сезона 2025/26. Футболист уверен, что это лучший вариант для развития его карьеры. В этом он убедился во время разговора с наставником «Лиона» Паулу Фонсекой, который подробно рассказал Эндрику о его роли в команде.

Переход должен быть оформлен уже в начале января, поэтому стороны уже сейчас пытаются согласовать все необходимые детали. В частности, важным условием является то, что «ткачи» не будут иметь права выкупа Эндрика по завершении аренды. Все потому, что 19-летний бразилец видит свое будущее только в мадридском клубе, который также доверяет ему.

В текущем сезоне Эндрик не сыграл ни минуты за «Реал».

По теме:
Лига Европы. 4-й тур, 6 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бетис – Лион. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
4-й тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Эндрик Реал Мадрид Лион трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Паулу Фонсека
Иван Чирко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после неудачи Бенфики в ЛЧ
Футбол | 06 ноября 2025, 17:37 2
В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после неудачи Бенфики в ЛЧ
В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после неудачи Бенфики в ЛЧ

Лиссабонский клуб потерпел поражение в противостоянии с немецким «Байером»

Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Теннис | 06 ноября 2025, 07:21 0
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс

В плей-офф из этого квартета пробились Елена Рыбакина и Аманда Анисимова

Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Бокс | 06.11.2025, 08:33
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06.11.2025, 06:23
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
ДИРЯВКА о невызове Ярмоленко: «Возможно, мы чего-то не знаем...»
Футбол | 06.11.2025, 14:15
ДИРЯВКА о невызове Ярмоленко: «Возможно, мы чего-то не знаем...»
ДИРЯВКА о невызове Ярмоленко: «Возможно, мы чего-то не знаем...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Оренда Ендріка - мабуть найкращий варіант для усіх сторін. і для футболіста, і для обох клубів
Ответить
0
Популярные новости
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
04.11.2025, 19:39 5
Футбол
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 28
Теннис
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
05.11.2025, 07:02 1
Бокс
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем