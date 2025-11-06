Талант мадридского Реала зимой перейдет в Лион

Нападающий «Реала» Эндрик зимой перейдет в «Лион», сообщает Фабрицио Романо.

Бразилец будет играть за «ткачей» на правах аренды до конца сезона 2025/26. Футболист уверен, что это лучший вариант для развития его карьеры. В этом он убедился во время разговора с наставником «Лиона» Паулу Фонсекой, который подробно рассказал Эндрику о его роли в команде.

Переход должен быть оформлен уже в начале января, поэтому стороны уже сейчас пытаются согласовать все необходимые детали. В частности, важным условием является то, что «ткачи» не будут иметь права выкупа Эндрика по завершении аренды. Все потому, что 19-летний бразилец видит свое будущее только в мадридском клубе, который также доверяет ему.

В текущем сезоне Эндрик не сыграл ни минуты за «Реал».