Пеп не эволюционирует. 12 мыслей о матче Манчестер Сити и Боруссии

0.22 xG – столько понадобилось Фодену, чтобы оформить дубль во вчерашнем матче «Ман Сити» против «Боруссии» (4:1). Оба забитых – дальними ударами. Можно было бы начать говорить об оверперформансе, если бы не один нюанс: это же Фил Фоден. Он имеет топ-реализацию на протяжении всей карьеры. Например, в АПЛ в 5 из 6 последних сезонов забивал больше, чем ожидала xG-система, каждый раз разница – минимум 1.7 балла в пользу футболиста. В свой прорывной сезон Фоден забил в чемпионате 19 при 10.3 xG, в плохом предыдущем – 7 при 5.2 ожидаемых мячах. За 2 предыдущих розыгрыша ЛЧ англичанин записал на свой счет 8 голов, хотя ожидаемых было только 5. Кому-кому, а именно ему в составе «Сити» нельзя давать бить ни при каких обстоятельствах и ни с каких позиций. «Боруссия» дала. Результат, как говорится, на табло.

Фоден – один из главных героев вчерашнего матча, но далеко не единственный, кто заслуживает упоминания в его обсуждении. О всех достойных похвалы и критики – в этом тексте с мыслями о, пожалуй, главном поединке среды в ЛЧ.

1. Изменения Пепа в сезоне – революция, а не эволюция. Ведь слишком резкие и стремительные. Доказательства? Ну вот хотя бы выход и Савиньо, и Доку в стартовом составе. Оба – дриблеры, которые вертикализируют игру и раскрывают ее в обе стороны. Поэтому обычно Пеп их не использует вместе. Тот же Савио в Манчестере уже год, но за все это время оказывался на поле одновременно с Доку только 29 раз, а тайм+ они вместе сыграли только в 19 случаях. Сколько из них пришлось на последние лето-осень? Всего 7. В таком темпе за сезон будет где-то 25 – а в прошлом было только 12. Разница в 2 раза... Раньше Пеп хотел владеть мячом и не был готов к потере качества и процентов владения, а теперь – вполне. Кстати, Фоден в таком составе – также не тот футболист, который успокаивает игру. Старый Пеп такую тройку никогда бы не выставил в старте. Новым стал всего за одно лето. Поэтому не эволюция: слишком резко.

2. Капитанская повязка Холанда – это символично. Капитан этой команды в сезоне – Силва, монстр владения мячом. В последний раз без него «Сити» выходил на поле с капитаном Аке – универсалом, который закрывал у Пепа несколько позиций в защите. Далеко не один раз мы видели с повязкой Диаша – лидера обороны, который короткими пасами начинает атаки команды. Каждый раз это было о стиле: Гвардиола отдавал право вывести «Манчестер» на поле тому, кто лучше всего понимал его философию и транслировал его идеи. Раньше это были универсалы, которые умеют на топ-уровне работать с мячом во время владения. А теперь – Эрлинг, который совсем о другом. То есть «Сити» и Пеп действительно существенно изменились. Мы как бы уже поняли это в течение последних месяцев, но до сих пор получаем весьма креативные подтверждения – и это продолжает поражать.

3. План «Боруссии» на матч – очень конкретный. Установки Ковача очень легко «прочитать» с первых же минут: резкими средними пасами низом по центру находить партнеров между линиями защиты «Ман Сити», закидывать длинные на фланговых нападающих в позиционном нападении, чтобы дать им пространство и дуэли 1 на 1, выходить из-под давления, даже минимального, лонгболлами на Гирасси... А еще – достаточно высоко встречать оппонента. По сравнению с «Боруссией» Шахина эта – очень сознательная. Знает, что хочет делать на поле. Другое дело – то, что не всегда получается. На этот раз неплохих попыток атаковать хватило чуть меньше, чем на 15 минут. После этого и пасы между линиями исчезли, и длинные переводы на фланги перестали лететь... Стартовый план был несложным, но реализовать его не удалось. Возможно, из-за отсутствия ощущения контроля над ситуацией: как только «Сити» начал выбегать в атаку, «Боруссия» перестала качественно владеть мячом.

4. В Манчестере выше встречает соперника не «Манчестер». К такому мы не привыкли. Поражение «Сити» по владению уже не удивляет: уже видели. Но даже в игре вторым номером «горожане» обычно не бывают пассивными. А теперь они проигрывают 2:11 по отборам мяча на чужой половине поля. К тому же, у них 0 перехватов дальше центральной линии! Разок «Боруссия» даже в чужой штрафной площадке мяч вернет себе, а «Сити» таких эпизодов вообще не будет иметь. Понятно, что здесь большой вклад и приезжих, которые намеренно делали все, чтобы не подставляться под прессинг на своей половине, но тем не менее: без мяча «Манчестер» выглядел прямо-таки пассивным по сравнению с оппонентом. Еще раз: дома. Видимо, следующий уровень – 5-4-1 и какой-то автобус от Пепа. Хотя подождите: такой и был вчера после замен в конце. Да, вместе с формацией 5-4-1. «Сити» больше не имеет стилистических принципов.

5. Савиньо уничтожил левый фланг обороны «Боруссии». Сначала заработал желтую для Свенссона. Затем пробежал мимо Бенсабайни. Иногда обходил обоих и делал прострел. Кстати, не шел в лишний дриблинг ради дриблинга – либо прибавляет в футбольном интеллекте, либо просто в топ-форме. И во время матча поймал себя на мысли: а как вообще Ковач может помочь команде против Савио? Для того создают изоляции, но где-то рядом все равно аж 2 соперника. Попросить еще и Байера помогать и «тратить» аж 3 футболистов на одного бразильца? Сомнительно. Рабочих варианта только 2: сесть в оборону низко, чтобы Савио всегда получал круглый в статике, или присвоить мяч настолько, чтобы тот его вообще не получал. Оба плана – радикальные. «Боруссия» не была к ним готова. Поэтому страдала и страдала…

6. Оба гола до перерыва – о классе футболистов «Сити» в первую очередь. Дебютный мяч забит ударом издали от Фодена – понятно, что исполнительское мастерство. Но почему оказался один? «Сити» атаковал правый полуфланг, крайний Свенссон выбросился на Рейндерса, крайний в тройке центральных Бенсебайни решил не оставлять Савиньо, поэтому защититься от Фодена мог только кто-то из центральных защитников, которые остались... Но Антон и Шлоттербек были заняты тем, чтобы передавать Холанда друг другу. Настолько боялись Эрлинга, что проигнорировали момент для выброса на Фодена. Если что, реагировать должен был Нико. Не отреагировал? Ну вот и 1:0. Но это не первый и далеко не последний (!) случай, когда разные футболисты «Боруссии» на своей половине не выбрасывались на соперников. Предполагаю, так сказал Ковач. Видимо, просил «ни при каких обстоятельствах», а игроки концепцию существования исключений из правил не понимают.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

В моменте со вторым голом раздергали оборону. Сначала прострелил Савиньо – так себе, но не критично, оборона справилась. А дальше еще раз прострелил Доку с другого фланга – и тут-то защита «Боруссии» закончилась. Из-за бега туда-сюда из стороны в сторону Дортмунд оставил одного бедного Бенсебайни против 2 соперников. Тот то ли не сориентировался, поэтому не опекал никого, то ли просто принял плохое решение. Очевидно, что нужно было держать Холанда. Но это очевидно только тогда, когда момент не создается за несколько секунд. Вот здесь строки о классе Доку: какой же он быстрый! И нет, речь вообще не о ногах, не в этот раз. Он быстро принимает решения. Да, часто – плохие. Но здесь, после того как получил мяч, сразу пошел еще раз простреливать – и это создало критическую для «Боруссии» ситуацию. Пока другие футболисты принимают решения на обычной скорости, Доку – на Х2. Научится минимизировать плохие – станет вторым главным в атаке команды.

После 2:0 на 29 минуте игра была сделана. Потому что Холанд страшен и его нельзя отпускать ни при каких условиях. Потому что Фоден умеет бить издали. Потому что Доку быстро принимает решения. Потому что Савио избежал лишнего дриблинга и был конкретным в работе с мячом. Это все о классе исполнителей. «Боруссия» стала его жертвой. Да, сделала немного для того, чтобы защититься от этих футболистов, но это нюансы. «Сити» забивал, потому что его игроки – лучшие.

7. Холанд прибавляет в командных взаимодействиях. Просто больше создает для партнеров, чем когда-либо. В чемпионате уже несколько раз изысканными передачами находил других форвардов команды. На этот раз должен был ассистировать О'Райли, когда стянул на себя нескольких и отдал на свободного, но тот не попал в ворота. Эрлинг не становится топ-ассистентом, более того: в первом сезоне в АПЛ он имел больший показатель ожидаемых голевых пасов/90 минут, чем в текущем. Но теперь эти действия в атаке в его исполнении – не спонтанные и очень техничные. Холанд не ассоциируется зрителем с техникой, однако он ее имеет. Это уже не чисто финишер. В хороший день Эрлинг отдаст ключевой пас на уровне топового плеймейкера. Предполагаю, до конца сезона хотя бы один такой – в большом матче. И все скажут: «Ого, он и так умеет!». А вы прочитали данные строки, поэтому будете к этому готовы.

8. «Боруссия» вчера – шмель, который залез в цветочек и уснул. Команда теперь на 100% соответствует своему прозвищу. Есть соблазн сказать, что «Боруссия» паниковала после проблем в защите против Савио, после 0:2 или 0:3... Но нет. Она выглядела скорее равнодушной. Считаю показательным, что в перерыве вообще не претерпела изменений. Так себе и представляю, как Ковач зашел после первого тайма в раздевалку и сказал: «А теперь попробуем еще раз!». И дал команде вторую попытку выполнить стартовый план. Тот, который давался при 0:0. Тогда, когда счет уже 0:2. Потому что результат нужен нуждающимся, а Ковач здесь, очевидно, ради идеи. Наверное. Или просто не знает, что официальные матчи уже начались, потому что даже необычно видеть такую реакцию (ее отсутствие) от тренера в перерыве. «Боруссия» была… эм… стабильной все 90 минут.

Как будто тот шмелик, который не хотел никого беспокоить, вышел на «работу», залетел в цветочек... и задремал. Потому что суетливый мир утомляет маленькое насекомое. А в цветочке мягко и приятно. Там нет поводов волноваться лишний раз. А сон – это вообще полезно и помогает восстановить силы. «Боруссия» так спокойно шла на свое поражение со счетом 0:2 и 0:3, что закрадывалась мысль: а может, все действительно идет по ее плану? И как будто понимаешь головой, что вряд ли, но по действиям команды – нет. Так что «Боруссия» не развалилась. Просто не очень-то и хотела соревноваться.

9. Все сами. Момент с третьим голом – мем. Рейндерс получает мяч, перед ним – аж 5 защитников, а еще – Фоден, который стоит напротив защитников сам-один. Тиджани подумал, отдавать или нет, и отдал. Фоден получил, обработал, нанес удар без сопротивления издалека. Гол. Вопрос: а зачем вообще 5 защитников, если перед ними только 2 соперника танцуют чечетку? Если бы «Сити» захотел, в эпизоде мог бы устроить пикник перед той пятеркой: настолько она не мешала. Антони перед штрафной успел бы, получив мяч против такой обороны, сделать первые 34 круга оборотов вокруг себя до тех пор, пока та как-то отреагировала бы, еще 58 – до того, как кто-то пошел бы в отбор. Поэтому неудивительно, что Фоден забивает во второй раз, а команда окончательно завершает участие в матче еще до конца первого часа футбола. Такой же гол, как и первый. Затем похожий забьет Шерки, но тот прямо бежал с мячом, а не шел: если «Боруссия» стоячих не останавливает, то здесь к ней вообще вопросов быть не может. Такого и 10 Шлоттербеков не остановили бы.

10. «Сити» не привык много защищаться. Поэтому и пропустил. Доку и Фоден во время штрафного соперника не перекрыли единственный короткий вариант розыгрыша. Мы очень редко видим такие пропущенные голы в футболе в принципе, а тем более – на высшем уровне, потому что обычно игроки понимают, насколько глупо будет пропустить что-то подобное. Поэтому реагируют. Вот Доку и Фоден не отреагировали, ведь не привыкли защищаться даже от такого. Обычно раньше оборонялись высоко и держали мяч 65+% времени. А здесь – много работы на своей половине. Если ты не привык к такому, то будешь иногда ошибаться. Вот глупая ошибка. «Боруссия» наказала. Кстати, это еще один аргумент в пользу мнения, что она не бросила играть. Нет, была в игре, дождалась шанса. Просто без желания как такового.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

11. «Сити» стабильно отпускает после перерыва. Львиная доля матчей сезона – со слабыми вторыми таймами. В АПЛ была совершенно никакая вторая половина с «Тоттенхэмом» (0:2), проигранная финальная 45-минутка «Брайтону» (1:2), неудачный второй тайм с «Арсеналом» (1:1), в ЛЧ – тайм с пропущенным от «Монако» (2:2). И это я беру только случаи, когда «Манчестер» терял очки. А отпускает оппонентов чаще, чем этого не делает. Видимо, из-за непривычки: новые настройки работают не все 90 минут. Поэтому вот вам и претензия к Пепу: почему он реагирует так медленно во вторых таймах? Раньше не делал замены, потому что игра была под контролем. Но теперь после перерыва этот контроль нужно сохранять. Надо быстрее реагировать и не допускать нервов, которые были при 3:1 на табло. Пеп делал замены на 79, а стоило минут хотя бы на 5-10 раньше.

Ну и да: Гвардиола немного запаниковал. Перешел аж на 5-4-1 благодаря 5 заменам. Иногда кажется, что это совсем не тот Пеп, что раньше, потому что он делает другие, чем обычно, вещи, но также эффективно. Вот благодаря ситуации с заменами понимаем: нет, его не подменили, это тот самый Гвардиола. Ему нужно время, чтобы перестроиться. Он научится делать замены вовремя и не принимать чрезмерно радикальных решений в тяжелые моменты вторых таймов. Пока в этом компоненте работает неидеально. Ну, хоть в чем-то.

12. Слишком обыденный матч. «Сити» не сделал ничего выдающегося в атаке, но победил, забил 4, разгромил оппонента высокого уровня. «Боруссия» не сделала ничего... ну, так-то точка. Просто не сделала ничего. Имела стартовый план, который не сработал, и не имела желания что-то исправить. Так-то у «Боруссии» одна из лучших защит Германии по многим метрикам, в линии – сборники Антон и Шлоттербек, на воротах – Кобель, который даже вчера сыграл хорошо. То есть она способна обороняться на высоком уровне. Но вчера этого не делала и пропустила большинство голов из-за пассивной игры против мяча на своей трети поля. В целом, у Ковача так всегда в плохие дни: его команды выглядят пассивно и равнодушно, когда «не пошло».

А значит, кажется, это теперь все-таки больше команда Ковача, чем старая добрая «Боруссия». Тренер перетянул одеяло на себя. Не уверен, что это к лучшему: на 3 последних местах работы Нико тянул так, что его увольняли досрочно. Пока критиковать его в Дортмунде за что-то трудно, но первый тревожный звоночек есть. Проигрывать с лишь, может, 10 сильными минутами за матч такому уязвимому «Ман Сити» – безвкусица. С другой стороны, многое прощает календарь: «Боруссия» сыграла 5 из 6 своих последних матчей в гостях, а на дистанции в полтора месяца встретилась или встретится с «Айнтрахтом», «Баварией», «Сити», «Штутгартом», «Вильярреалом» и «Байером» (Х2). Когда график такой, то, пожалуй, нормально не вкладываться эмоционально в каждый поединок.

Вот «Боруссия» и не вкладывалась, а просто взяла себе выходной в среду. А мы, дураки такие, футбол посмотреть собирались. Не получилось.