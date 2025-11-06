Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо Киев – Зриньски Мостар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев
06.11.2025 22:00 - : -
Зриньски
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура Лиги конференций 6 ноября в 22:00

Коллаж Sport.ua

6 ноября состоится матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев (Украина) и Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина).

Поединок пройдет на стадионе в Люблине на одноименной арене (Польша). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За два тура подопечные Александр Шовковского набрали ноль очков, проиграв Кристал Пэлас (0:2) и Самсунспору (0:3). В активе боснийского коллектива три пункта – победа над Линкольн Ред Импс (5:0) и поражение Майнцу (0:1).

Следующие соперники Динамо и Зриньски в ЛК 2025/26:

  • Динамо: Омония, Фиорентина, Ноа
  • Зриньски: Хеккен, Ракув, Рапид

Динамо Киев – Зриньски Мостар
