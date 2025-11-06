Динамо Киев – Зриньски Мостар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура Лиги конференций 6 ноября в 22:00
6 ноября состоится матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев (Украина) и Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина).
Поединок пройдет на стадионе в Люблине на одноименной арене (Польша). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
За два тура подопечные Александр Шовковского набрали ноль очков, проиграв Кристал Пэлас (0:2) и Самсунспору (0:3). В активе боснийского коллектива три пункта – победа над Линкольн Ред Импс (5:0) и поражение Майнцу (0:1).
Следующие соперники Динамо и Зриньски в ЛК 2025/26:
- Динамо: Омония, Фиорентина, Ноа
- Зриньски: Хеккен, Ракув, Рапид
