Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

6 ноября, в рамках основного раунда Лиги конференций, свою встречу проведут Динамо Киев и Зриньски. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Столичный гранд далек от оптимальной формы, не впечатляет ни игра, ни результаты. В Лиге конференций у клуба два поражения, от Кристал Пэлас дома – 0:2 и Самсунспора на выезде – 0:2. Конечно, влияет тот факт, что домашние матчи приходится проводить на нейтральной территории, но не только в этом дело.

В последнем туре УПЛ, подопечные Александра Шовковского уступили главному конкуренту, донецкому Шахтеру со счетом 1:3. Киевляне идут вторыми в чемпионате, отставая от лидера на 4 очка. Есть реальные шансы выиграть Кубок Украины, так как уде пробились в четвертьфинал, выбив из борьбы Шахтер. Если команда хочет играть в плей-офф Лиги конференций, нужно обязательно выигрывать в предстоящей битве.

Зриньски

Боснийский клуб считается грандом на родине, хотя в еврокубках не может похвастаться значимыми успехами. Этот сезоне Зриньски начинал в квалификации Лиги чемпионов, откуда ожидаемо вылетел. Даже основной раунд Лиги конференций можно считать неплохим результатом. У клуба 3 очка в двух встречах третьего по силе еврокубка. Сначала обыграли дома Линкольн Ред Импс дома со счетом 5:0, а потом было выездное поражение от Майнца 0:1, но сыграли достойно, ведь провели в меньшинстве больше половины встречи.

На внутренней арене команда пока идет второй, хотя отставание от лидера составляет всего один балл. В последнем туре удалось обыграть в гостях Широки Бриег – 2:1.

Прогноз

Несмотря на не лучшую форму, киевляне котируются фаворитами этой пары, ведь учитывается и статус соперников.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Динамо – 1,61, ничья – 4,12, победа Зриньски – 5,32. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Раньше команды между собой никогда не играли. Я жду сложного матча, который может завершиться с любым исходом, сделаю здесь ставку на обмен забитыми мячами за 2,02.