Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
Динамо Киев
06.11.2025 22:00 - : -
Зриньски
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
05 ноября 2025, 23:01 | Обновлено 05 ноября 2025, 23:05
287
5

Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

05 ноября 2025, 23:01 | Обновлено 05 ноября 2025, 23:05
287
5 Comments
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

6 ноября, в рамках основного раунда Лиги конференций, свою встречу проведут Динамо Киев и Зриньски. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Столичный гранд далек от оптимальной формы, не впечатляет ни игра, ни результаты. В Лиге конференций у клуба два поражения, от Кристал Пэлас дома – 0:2 и Самсунспора на выезде – 0:2. Конечно, влияет тот факт, что домашние матчи приходится проводить на нейтральной территории, но не только в этом дело.

В последнем туре УПЛ, подопечные Александра Шовковского уступили главному конкуренту, донецкому Шахтеру со счетом 1:3. Киевляне идут вторыми в чемпионате, отставая от лидера на 4 очка. Есть реальные шансы выиграть Кубок Украины, так как уде пробились в четвертьфинал, выбив из борьбы Шахтер. Если команда хочет играть в плей-офф Лиги конференций, нужно обязательно выигрывать в предстоящей битве.

Зриньски

Боснийский клуб считается грандом на родине, хотя в еврокубках не может похвастаться значимыми успехами. Этот сезоне Зриньски начинал в квалификации Лиги чемпионов, откуда ожидаемо вылетел. Даже основной раунд Лиги конференций можно считать неплохим результатом. У клуба 3 очка в двух встречах третьего по силе еврокубка. Сначала обыграли дома Линкольн Ред Импс дома со счетом 5:0, а потом было выездное поражение от Майнца 0:1, но сыграли достойно, ведь провели в меньшинстве больше половины встречи.

На внутренней арене команда пока идет второй, хотя отставание от лидера составляет всего один балл. В последнем туре удалось обыграть в гостях Широки Бриег – 2:1.

Прогноз

Несмотря на не лучшую форму, киевляне котируются фаворитами этой пары, ведь учитывается и статус соперников.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Динамо – 1,61, ничья – 4,12, победа Зриньски – 5,32. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Раньше команды между собой никогда не играли. Я жду сложного матча, который может завершиться с любым исходом, сделаю здесь ставку на обмен забитыми мячами за 2,02.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
6 ноября 2025 -
22:00
Зриньски
Обе забьют 2.02 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, он не сможет помочь нам с Зриньски»
Броммапойкарна U-19 – Динамо U-19 – 1:2. Видео голов и обзор матча
Экс-форвард сборной Украины: «Шахтеру в еврокубках будет легче, чем Динамо»
Зриньски Мостар Динамо Киев прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций Динамо - Зриньски
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Футбол | 05 ноября 2025, 06:23 8
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле

Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

Футболист Динамо обвинил бразильцев из Шахтера в агрессивной игре
Футбол | 05 ноября 2025, 19:07 14
Футболист Динамо обвинил бразильцев из Шахтера в агрессивной игре
Футболист Динамо обвинил бразильцев из Шахтера в агрессивной игре

Денис Попов – о Классическом

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 05.11.2025, 18:05
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Футбол | 05.11.2025, 07:22
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
«Я смеялся». Степанов отреагировал на свои сравнения с Холандом
Футбол | 05.11.2025, 22:36
«Я смеялся». Степанов отреагировал на свои сравнения с Холандом
«Я смеялся». Степанов отреагировал на свои сравнения с Холандом
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Egoist
 За пафосную игру☝️
   🇧🇦           ♿
    😁          😰
    | |\_,       //\_, 
      \ \🍆 ((      
        |,|_.      |,|_
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Alexander Киев
Чекаємо чергове плакі-плакі від дирявих Суркісні і його недолугих когутів на цьому сайті 😇
Ответить
-4
Alexander Киев
Бажаємо перемоги боснійському клубу! Беріть очки і бажано ще парочку ОПЗЖ-шників відправте на довготривале відрядження 😌
Ответить
-4
Популярные новости
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
03.11.2025, 20:42
Бокс
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 5
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем