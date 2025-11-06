6 ноября в 12:00 юношеская сборная Украины U-16 проводит второй товарищеский матч против команды Италии U-16.

Сборная Украины U-16 (игроки 2010 г.р.) около недели занимается на учебно-тренировочном сборе в Италии.

Во время этого сбора украинская команда под руководством Владимира Самборского проводит два спарринга с местными сверстниками.

Первый матч состоялся 4 ноября и завершился поражением сине-желтых со счетом 2:6.

Италия U-16 – Украина U-16. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция