РОНАЛДУ: «Выиграть чемпионат мира – это мечта? Нет. Это разве справедливо?»

40-летний легендарный португальский форвард Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану заявил, что выиграть чемпионат мира уже не является его мечтой:

«Если вы спросите меня: «Криштиану, выиграть чемпионат мира – это мечта?» Я отвечe, что нет, это не мечта. Это должно определять тебя как игрока? Определять что? Определять, являюсь ли я одним из лучших в истории? Определять это по победе в одном соревновании, по 6–7 выигранным матчам? По-вашему, это справедливо?», – сказал Роналду.

В том же интервью Криштиану сказал, что сыграет свадьбу с Джорджиной Родригес после ЧМ-2026, и, надеется, с трофеем:

«Есть ли у нас дата свадьбы? Еще нет. Мы планируем сделать это после чемпионата мира. С трофеем. Где будем играть свадьбу? Пока не знаем. Она не любит большие вечеринки, ей нравятся более приватные мероприятия. Я буду уважать ее решение. Сможешь ли ты, Морган, прийти? Почему бы и нет».