Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОНАЛДУ: «Выиграть чемпионат мира – это мечта? Нет. Это разве справедливо?»
Чемпионат мира
06 ноября 2025, 05:42 |
71
0

РОНАЛДУ: «Выиграть чемпионат мира – это мечта? Нет. Это разве справедливо?»

Криштиану не считает, что ЧМ может определить, является ли он лучшим в истории

06 ноября 2025, 05:42 |
71
0
РОНАЛДУ: «Выиграть чемпионат мира – это мечта? Нет. Это разве справедливо?»
Криштиану Роналду

40-летний легендарный португальский форвард Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану заявил, что выиграть чемпионат мира уже не является его мечтой:

«Если вы спросите меня: «Криштиану, выиграть чемпионат мира – это мечта?» Я отвечe, что нет, это не мечта. Это должно определять тебя как игрока? Определять что? Определять, являюсь ли я одним из лучших в истории? Определять это по победе в одном соревновании, по 6–7 выигранным матчам? По-вашему, это справедливо?», – сказал Роналду.

В том же интервью Криштиану сказал, что сыграет свадьбу с Джорджиной Родригес после ЧМ-2026, и, надеется, с трофеем:

«Есть ли у нас дата свадьбы? Еще нет. Мы планируем сделать это после чемпионата мира. С трофеем. Где будем играть свадьбу? Пока не знаем. Она не любит большие вечеринки, ей нравятся более приватные мероприятия. Я буду уважать ее решение. Сможешь ли ты, Морган, прийти? Почему бы и нет».

По теме:
Иван ГЕЦКО: «Ребров вызвал игрока Динамо, у которого нет стабильности»
Роналду держит рекорд ЛЧ по количеству сыгранных минут. Кто может догнать?
Андрей ШЕВЧЕНКО о новой форме: «Это шанс показать, кто такие украинцы»
Криштиану Роналду Пирс Морган ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06 ноября 2025, 05:05 13
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Футбол | 05 ноября 2025, 06:42 1
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается

Виталию нравится играть за «Эвертон»

Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05.11.2025, 08:44
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Футбол | 05.11.2025, 09:44
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06.11.2025, 04:20
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 24
Теннис
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 6
Футбол
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 53
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем