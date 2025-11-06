ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на слова президента «бело-синих» Игоря Суркиса, который остался недоволен теми, кто критикует команду.

– Процитирую Игоря Суркиса после матча с «Шахтером»: «Бывшие великие футболисты, которые уже не играют, дают интервью, рассказывают, что тренера нужно снимать или не снимать. Но решать это не им».

Президент «Динамо» не раскрыл имя, о котором говорил, но между строками читается Олег Саленко, неоднократно призывавший в интервью уволить Шовковского.

– Игорь Михайлович не прав. Пьяница или нет Саленко, но он популярнее и заслуженнее, чем весь нынешний состав «Динамо». Когда он играл, то выигрывал, в отличие от нынешнего поколения. И самое главное – Саленко разбирается в футболе. А президенту не хорошо такое говорить. Какая разница, пьяный он или трезв, он же не соврал!

То, что Саленко говорит о Шовковском, так у нас сейчас все любят подсказывать. Однако я в эти дела не лезу, это президенту решать. Если тренер не выполняет задание, его уволят и без подсказок. У Игоря Михайловича сейчас должен быть один вопрос к Шовковскому: Почему его команда в первом тайме не бьет по воротам?

Я думаю, Саленко просто злой на Шовковского, потому что его сын Ромка – хороший футболист, а его взяли и отдали в аренду в «Зарю». Для меня это решение тоже непонятно, – рассказал Леоненко.