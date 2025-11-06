Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2025, 00:43 |
755
0

ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»

Бывший игрок киевского клуба прокомментировал слова президента в адрес Олега Саленка

06 ноября 2025, 00:43 |
755
0
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Леоненко

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на слова президента «бело-синих» Игоря Суркиса, который остался недоволен теми, кто критикует команду.

– Процитирую Игоря Суркиса после матча с «Шахтером»: «Бывшие великие футболисты, которые уже не играют, дают интервью, рассказывают, что тренера нужно снимать или не снимать. Но решать это не им».

Президент «Динамо» не раскрыл имя, о котором говорил, но между строками читается Олег Саленко, неоднократно призывавший в интервью уволить Шовковского.

– Игорь Михайлович не прав. Пьяница или нет Саленко, но он популярнее и заслуженнее, чем весь нынешний состав «Динамо». Когда он играл, то выигрывал, в отличие от нынешнего поколения. И самое главное – Саленко разбирается в футболе. А президенту не хорошо такое говорить. Какая разница, пьяный он или трезв, он же не соврал!

То, что Саленко говорит о Шовковском, так у нас сейчас все любят подсказывать. Однако я в эти дела не лезу, это президенту решать. Если тренер не выполняет задание, его уволят и без подсказок. У Игоря Михайловича сейчас должен быть один вопрос к Шовковскому: Почему его команда в первом тайме не бьет по воротам?

Я думаю, Саленко просто злой на Шовковского, потому что его сын Ромка – хороший футболист, а его взяли и отдали в аренду в «Зарю». Для меня это решение тоже непонятно, – рассказал Леоненко.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Если они не победят, то здесь не о чем говорить»
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФОТО. Последние штрихи: подготовка Зриньски к матчу с Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Олег Саленко Виктор Леоненко Игорь Суркис
Николай Тытюк Источник: BLIK
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 05 ноября 2025, 05:01 64
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»

Палкин высказался по теме работы арбитров

Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Бокс | 05 ноября 2025, 09:13 0
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов

Британец будет драться против Логана Пола

Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06.11.2025, 00:30
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Теннис | 05.11.2025, 20:33
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 05.11.2025, 13:54
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
05.11.2025, 07:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем