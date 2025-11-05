Сыграет ли Кащук? Стали известны составы на матч ЛЧ Карабах – Челси
Поединок четвертого тура еврокубка состоится 5 ноября в Баку и начнется в 19:45 по Киеву
Украинский форвард азербайджанского Карабаха Алексей Кащук остался в резерве на матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 против лондонского Челси.
В атаке у Карабах сыграет Камило Дуран. Кащук в этом сезоне отыграл три поединка, проведя в сумме 108 минут на поле и забив один гол (в ворота Бенфики). В нападении у пенсионеров выйдут Джейми Байно-Гиттенс, Жоао Педро, Эстевао и Тайрик Джордж.
Карабах и Челси за три тура набрали по шесть очков. Их очное противостояние начнется 5 ноября в 19:45 по Киеву на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, Азербайджан.
Стартовые составы на матч Карабах – Челси
