Клуб АПЛ продлил контракт с капитаном команды

«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с капитаном команды Джоном Макгинном.

Полузащитник согласовал соглашение с «львами» до 2028 года.

Макгин является неизменным игроком основы «Астон Виллы» с момента своего перехода из «Хиберниана» в 2019 году и сыграл ключевую роль на пути клуба от Чемпионшипа до Лиги чемпионов.

Имея более 80 матчей за сборную Шотландии, он также занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории своей национальной команды.