Англия05 ноября 2025, 16:12 |
124
0
Клуб АПЛ продлил контракт с капитаном команды
Джон Макгин остается в «Астон Вилле»
05 ноября 2025, 16:12 |
124
0
«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с капитаном команды Джоном Макгинном.
Полузащитник согласовал соглашение с «львами» до 2028 года.
Макгин является неизменным игроком основы «Астон Виллы» с момента своего перехода из «Хиберниана» в 2019 году и сыграл ключевую роль на пути клуба от Чемпионшипа до Лиги чемпионов.
Имея более 80 матчей за сборную Шотландии, он также занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории своей национальной команды.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2025, 05:01 63
Палкин высказался по теме работы арбитров
Футбол | 05 ноября 2025, 17:25 4
Новая домашняя экипировка
Футбол | 05.11.2025, 16:55
Бокс | 05.11.2025, 04:22
Футбол | 04.11.2025, 19:39
Комментарии 0
Популярные новости
04.11.2025, 06:45 19
04.11.2025, 08:12 49
05.11.2025, 05:55 1
03.11.2025, 19:50 219
04.11.2025, 11:40 100
03.11.2025, 16:05 1
03.11.2025, 20:27