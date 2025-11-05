Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига Свентек – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 ноября 2025, 14:31 |
48
0

Ига Свентек – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча на Итоговом турнире WTA 2025

05 ноября 2025, 14:31 |
48
0
Ига Свентек – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Ига Свентек и Аманда Анисимова

5 ноября полька Ига Свентек (WTA 2) и американка Аманда Анисимова (WTA 4) продолжат выступления на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудвская Аравия.

Свентек и Анисимова сойдутся в матче третьего тура группы Серены Уильямс. Встреча начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.

Победительница поединка выйдет в полуфинал WTA Finals со второго места квартета.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ига Свентек – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Елена Рыбакина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киз снялась с последнего матча на Итоговом турнире. С кем сыграет Рыбакина?
Ига Свёнтек Аманда Анисимова смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
Футбол | 04 ноября 2025, 19:39 4
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»

Бывший президент «Говерлы» подверг жесткой критике Дениса Попова

Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру
Футбол | 05 ноября 2025, 06:02 6
Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру
Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру

Бывший наставник киевлян считает, что команда больше не добавит в игре

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 04.11.2025, 23:39
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05.11.2025, 08:44
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Борьба в Эр-Рияде. Видеообзор матча
Теннис | 04.11.2025, 23:17
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Борьба в Эр-Рияде. Видеообзор матча
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Борьба в Эр-Рияде. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 48
Футбол
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 3
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
03.11.2025, 20:42
Бокс
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем