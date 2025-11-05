Ига Свентек – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча на Итоговом турнире WTA 2025
5 ноября полька Ига Свентек (WTA 2) и американка Аманда Анисимова (WTA 4) продолжат выступления на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудвская Аравия.
Свентек и Анисимова сойдутся в матче третьего тура группы Серены Уильямс. Встреча начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву.
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.
Победительница поединка выйдет в полуфинал WTA Finals со второго места квартета.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
