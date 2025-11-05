Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
05 ноября 2025, 14:19 |
Елена Рыбакина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляция матча на Итоговом турнире WTA 2025

05 ноября 2025, 14:19 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

5 ноября состоятся матчи третьего тура группы Серены Уильямс на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ориентировочно в 16:00 на корт выйдут Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 6) и Екатерина Александрова (WTA 10). Изначально Рыбакина должна была сыграть против Мэдисон Киз, но американка снялась с соревнований из-за болезни.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Рыбакина и Александрова ранее провели пять очных противостояний на уровне Тура. Счет 3:2 в пользу Екатерины.

Елена досрочно вышла в полуфинал WTA Finals, выиграв квартет. Александрова не имеет никаких шансов на плей-офф.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

По теме:
Ига Свентек – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свентек – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Киз снялась с последнего матча на Итоговом турнире. С кем сыграет Рыбакина?
Елена Рыбакина Екатерина Александрова смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
