Елена Рыбакина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 ноября состоятся матчи третьего тура группы Серены Уильямс на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ориентировочно в 16:00 на корт выйдут Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 6) и Екатерина Александрова (WTA 10). Изначально Рыбакина должна была сыграть против Мэдисон Киз, но американка снялась с соревнований из-за болезни.

Рыбакина и Александрова ранее провели пять очных противостояний на уровне Тура. Счет 3:2 в пользу Екатерины.

Елена досрочно вышла в полуфинал WTA Finals, выиграв квартет. Александрова не имеет никаких шансов на плей-офф.

