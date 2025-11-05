Манчестер Сити – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 ноября в 22:00 видеотрансляцию матча 4-го тура Лиги чемпионов
5 ноября в 22:00 состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский клуб Манчестер Сити на домашней арене Этихад принимает немецкую Боруссию из Дортмунда.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коуч хозяев поля Пеп Гвардиола нацелен на победу над клубом, который представляет немецкую Бундеслигу.
На старте Лиги чемпионов Манчестер Сити переиграл Наполи (2:0), сыграл вничью с Монако (2:2) и победил Вильярреал (2:0).
Боруссия Д под руководством Нико Ковача сыграла вничью с Ювентусом (4:4), а затем одолела Атлетик Бильбао (4:1) и Копенгаген (4:2).
Обе команды имеют 7 очков из 9 возможных и находятся в верхней части турнирной таблицы.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
