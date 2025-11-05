5 ноября в 22:00 состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский клуб Манчестер Сити на домашней арене Этихад принимает немецкую Боруссию из Дортмунда.

Коуч хозяев поля Пеп Гвардиола нацелен на победу над клубом, который представляет немецкую Бундеслигу.

На старте Лиги чемпионов Манчестер Сити переиграл Наполи (2:0), сыграл вничью с Монако (2:2) и победил Вильярреал (2:0).

Боруссия Д под руководством Нико Ковача сыграла вничью с Ювентусом (4:4), а затем одолела Атлетик Бильбао (4:1) и Копенгаген (4:2).

Обе команды имеют 7 очков из 9 возможных и находятся в верхней части турнирной таблицы.

Манчестер Сити – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO