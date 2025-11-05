Трехсерийная беспроигрышная сага Динамо

Пройти большую часть турнирного пути без поражений – цель каждой команды. Нынешняя беспроигрышная серия «Динамо», итог которой подвело львовское поражение от «Шахтера» (1:3), остановилась на показателе в 42 матча. Сопоставимыми с нынешней были еще две динамовские серии в разные исторические периоды. Вспомним их и сравним с только что завершившейся.

Два по два – Спартаку!

Серия 1. 1980–1981. 45 матчей. Тренер – Валерий Лобановский. Серия началась после поражения от «Арарата» (0:2). Серия окончена после поражения от ЦСКА (0:2).

Команда Лобановского начала 1980-х, как по мне, не слишком заслуженно пребывает в тени команд-звезд 1974–1975, 1985–1986 и 1997–1999 гг. Есть немало футболистов, которых можно назвать связующими звеньями между «Динамо» эпохи позднего застоя и командами периода разрядки и ранней перестройки. Еще до Олимпиады-80 «Арарат» на «Раздане» усилиями Хорена Оганесяна и Ашота Хачатряна забил дважды и заставил динамовцев признать поражение. А вот в дальнейшем турнирное шествие команды Лобановского было безошибочным. Отмечу, что подавляющее большинство побед киевлян к концу чемпионского сезона-80 было сухим. С проблемами динамовская защита столкнулась в матче с ростовскими армейцами на выезде (3:3), когда один из голов в ворота «Динамо» провел незабываемый Игорь Гамула. Самыми памятными матчами в тот олимпийский год были для «Динамо» домашние победы над действующими вице-чемпионом – «Шахтером» (5:0) – и чемпионом – «Спартаком» (2:0). В матче с горняками открыл и закрыл счет Олег Блохин: соответственно ударом головой на 10-й минуте и в быстром прорыве после паса Леонида Буряка, оставив не у дел Владимира Пьяных. Отмечу и гол Александра Хапсалиса – точный удар с острого угла. Ну, а гол Леонида Буряка в дебюте матча со «Спартаком» в конце октября при 100-тысячной аудитории и осадками то в виде дождя, то в виде снега, вероятно, помнят все, кто его видел. Знаменитый Ринат Дасаев пропустил мяч между ног. Докучали тогда динамовцы Ринату, что и говорить! Чемпионский матч с московскими одноклубниками (2:0) также является весомой составляющей той серии. Кстати, у нее были все шансы прерваться в последнем туре чемпионата-80. Армейский коллектив из столицы СССР вел в счете 2:0 в матче с чемпионами страны по ходу 2-го тайма. Однако усилиями Олега Блохина и Анатолия Демьяненко киевляне счет сравняли.

ФК Динамо

Желаемого армейцы добились в домашнем матче с киевлянами уже в сезоне-81, выиграв на своем поле у ​​действующих чемпионов страны со счетом 2:0 (обеспечили себе такое преимущество еще до перерыва) и остановив серию киевлян на показателе в 45 матчей. Отмечу, что в ту часть беспроигрышной серии, которая пришлась на 1981 г., вошли и победа в родных стенах над новоиспеченным обладателем Кубка кубков тбилисским «Динамо» в присутствии 97 000 зрителей – 1:0 (с голом Олега Блохина ударом правой с линии вратарской площадки после голевой передачи Александра Бойко головой незадолго до финального свистка), и домашняя победа киевлян над «Спартаком» с тем же счетом 2:0 (с голами Леонида Буряка и Олега Блохина и под надзором шумной аудитории в 96 200 зрителей).

Отвечая на вопрос о секрете такой длительной бесфиасковой серии, Валерий Лобановский подчеркивал то, что «нам удалось, наконец, сбалансировать состав, подобрать игроков во всех звеньях так, что в команде теперь практически нет слабых мест».

Два сета насухо!

Серия 2. 2014–2015. 38 матчей. Тренер – Сергей Ребров. Серия началась после поражения от донецкого «Металлурга» – 1:2. Серия окончена после поражения от «Шахтера» – 0:3.

Getty Images/Global Images Ukraine

По иронии судьбы главным архитектором поражения киевлян перед началом этой беспроигрышной серии стал будущий игрок «Динамо» (а впоследствии, после перехода в ряды «Шахтера» он станет и объектом песенно-словесных нападок динамовской торсиды) Жуниор Мораэс. Именно 2 гола его авторства принесли «металлургам» победу над «Динамо».

Прекрасными составляющими этой серии стали 2 подряд победы киевлян со счетом 6:0, будто проходили не футбольные поединки, а теннисный матч. В мае 2015 г. пострадали «Говерла» и донецкий «Металлург». В тех матчах самым лучшим образом отыграли Артем Кравец и Андрей Ярмоленко. Каждый из них в одном из этих матчей отличился дублем, а в другом забил один раз. Особенно мне запомнился первый гол Кравца в ворота ужгородского клуба: после подачи Джермейна Ленса с левого фланга и удара Артема головой в высоком прыжке мяч между ногами (!) кипера гостей проскользнул в сетку.

Примечательно, что в конце этой серии «Динамо» 6 матчей подряд отыграло насухо, в большинстве своем побеждая своих соперников, особенно поиздевавшись над защитой «Ворсклы» (4:0 на выезде, интересно, что в том матче забивали среди прочих Виталий Буяльский и Андрей Ярмоленко, которые и сейчас защищают динамовские цвета). Дубль донетчанина в оранжево-черной форме Алекса Тейшейры вместе с голом Марлоса положили конец этой серии в октябре 2015 г.

Параллель середины 2010-х с давним началом 1980-х – в том, что в серию вошли минимально-победные матчи киевлян с внутренними соперниками, в то время наводившими хорошего шороха в еврокубках. И счета в матчах с ними (то есть с тбилисцами в 1981-м и «Днепром» в 2015-м) были идентичными: 1:0 в пользу киевлян. Добавлю, что матч с «Днепром» 10 лет назад был чемпионским: гол Домагоя Виды на 84-й минуте (полное совпадение с минутой гола Олега Блохина грузинской команде в 1981-м!) принес праздник на динамовскую улицу к радости более чем 50-тысячной аудитории на трибунах НСК «Олимпийский».

От Шахтера до Шахтера

Серия 3. 2024–2025. 42 матча. Тренер – Александр Шовковский. Серия началась после поражения от «Шахтера» – 0:1. Серия окончена после поражения от «Шахтера» – 1:3.

ФК Динамо

Победный гол Георгия Судакова с пенальти в мае прошлого года принес «Шахтеру» победу над киевлянами. Ну, а перипетии матча, подытожившего эту беспроигрышную серию киевлян, еще свежи в памяти, и споры вроде пенальти – не пенальти, удаление – не удаление продолжаются и поныне.

Буквально на волоске эта серия висела под занавес прошлого чемпионата, когда «Шахтер» вел в счете во Львове в матче с командой Александра Шовковского (кстати, СаШо приложился к двум сериям «Динамо», правда, в разной роли: где – игрока, а где – тренера) с преимуществом в 2 мяча, но утратил, в конце концов, свое преимущество.

В самой серии отмечу несколько матчей, в которых киевляне забивали по 5 мячей. Среди пострадавших – «Оболонь», «Ингулец», «Рух». В матчах с «пивоварами» и петровцами феерил Владислав Ванат, быстрыми прорывами разрывая защиту соперников. Интересен был и гол в ворота «Ингульца», львиную долю работы для которого сделал Николай Шапаренко. После удара полузащитника киевлян произошел двойной рикошет – от защитника и голкипера гостей, и мяч, в итоге, оказался в воротах.

Когда было сложнее писать беспораженческий сценарий: 45 лет назад, в середине 2010-х или сейчас? Конечно, пройти долгий путь в союзном чемпионате непросто. Многостилевые амбициозные соперники (по нынешним меркам, вероятно, нередко сборные целых стран) с классным подбором исполнителей. Однако в то же время без легионеров, вместе с тем, с железным занавесом. Впрочем, «Динамо» тогда обладало, может, несколько потускневшим, но все же статусом еврогранда, ведь со времени завоевания Кубка кубков и Суперкубка УЕФА прошло не так уж много времени. Ну, а фаворитизм киевского клуба в чемпионате СССР сомнениям не подвергался, хотя и неудачные игры со «Спартаком» в конце 1970-х и в 1-м круге 1980-го добавляли ноток мнительности киевской торсиде. Но все же, все же «Динамо» было главным соискателем «золота» в то время. Доказательством же конкурентности соревнования в эпилоге застоя стали названия коллективов, побеждавших киевлян до и после серии: «Арарат» и ЦСКА.

10 лет назад киевляне не были фаворитами в борьбе с «Шахтером», однако выглядели гораздо сильнее большинства других команд в сильнейшей украинской лиге. Что же касается нынешней ситуации, скажу, что по стоимости состава динамовцы ощутимо уступают своему главному сопернику на внутренней арене. И, в отличие от 1980-х, сами не являются не то, что еврограндом, проблемным является даже статус евросередняка («Шахтера» это в определенной степени также касается). Стали ли слабее другие украинские клубы? Простой положительный ответ как будто и просится, ведь все видим неудачные вояжи наших коллективов по европейским стадионам. Однако думаю, что базы для корректного сравнения с соперниками по еврокубкам сейчас нет: ну, совсем уж разные логистические, кадровые, даже психологические условия у наших и зарубежных команд. Не знают иностранцы, что такое жужжание смертоносных шахедов и прилеты ракет. Будут равные условия (мир в Украине, прежде всего!) – будет и пища для соответствующего разговора.

Парадокс, но именно в течение нынешней серии киевляне регулярно оказывались под шквалом уничижительной критики. Так, часто свое разочарование от еврокубковых кампаний киевлян футбольное сообщество переносило и на матчи чемпионата. И там уже простых побед было слишком мало для реабилитации. Ну, а 5 ничьих подряд в матчах текущего чемпионата (и каждый раз победы буквально ускользали из рук динамовцев, по большей части на последних минутах, а то и в компенсированное ко 2-м таймам время матчей) вызвали просто сумасшедшую волну возмущения: мол, не доигрывать матчи до конца стало грустной отличительной особенностью современного «Динамо». Впрочем, с «Шахтером» динамовцы, скорее, поздно включились в игру.

Как бы то ни было, эта серия уже является историей. Пора закладывать фундамент новой. Обратный отсчет начат!

Алексей РЫЖКОВ