UPD: Мэдисон Киз снялась с матча. Американку заменит вторая запасная Екатерина Александрова (WTA

5 ноября, свою встречу в третьем туре Итогового турнира проведут Елена Рыбакина (WTA 6) и Мэдисон Киз (WTA 7).

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Елена Рыбакина

Хоть сезон для Рыбакиной был непростым, к Итоговому турниру спортсменка подошла в хорошей форме, о чем свидетельствуют результаты. В первом туре теннисистка одолела меньше, чем за час в двух сетах Аманду Анисимову – 6:3, 6:1. Настоящее испытание было во втором матче, против Иги Свентек, соперница взяла первый сет – 6:3, но Рыбакина перевернула матч, отдав всего один гейм за две партии – 6:1, 6:0.

По первым матчам можно сказать, что представительница Казахстана на ходу, она гарантировала себе первую строчку в квартете, теперь придется ждать, кто займет второе место в другой группе. Выигрыш любой ценой теннисистке не нужен, но я думаю, она будет играть на победу.

Мэдисон Киз

Перед началом этого турнира никто не знал, в каком состоянии находится Киз. Спортсменка получила львиную долю очков в рейтинге благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии. У американки было два месяца простоя, так что провалу мало кто удивился.

В первом матче против Иги Свентек борьбы не было, поражение со счетом 1:6, 2:6. Крайне обидным было фиаско во втором туре против Аманды Анисимовой, ведь Киз вела 6:4, 3:1, но умудрилась уступить 3:6, 2:6. Таким образом, американка лишилась даже теоретических шансов на выход из группы, при любых раскладах она останется на последнем месте. Конечно, надо постараться выиграть хотя бы один матч, но Мэдисон не в лучшей своей форме.

Личные встречи

В очных противостояниях счет равный – 3:3, пересекались спортсменки и в этом сезоне, на мейджоре в Австралии выиграла Киз, а Рыбакина взяла реванш на турнире в Цинциннати.

Прогноз

Обе спортсменки не будут иметь турнирной мотивации, так как независимо от исхода матча, они останутся на своих местах в таблице своей группы. Рыбакина котируется фаворитом, так как однозначно находится в лучшей форме.

У спортсменок будет финансовая мотивация, ведь за каждую победу предусмотрены призовые. Поставлю на успех фаворита с форой -4,5 гейма за 1,75.