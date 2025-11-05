Все на зеро? Ван Леувен зачем-то взвинчивает планку ожиданий от Кривбасса

Минувший сезон в украинской Премьер-лиге «Кривбасс» завершил на пятой позиции. После этого в первой команде состоялось несколько масштабных изменений. Прежде всего, с поста главного тренера ушел Юрий Вернидуб, который провел в Кривом Роге трехлетний цикл и в целом показал весьма положительные результаты. Помимо этого, клуб решил заработать денег на продаже некоторых своих исполнителей, отпустив за 750 тысяч евро в румынскую «Университатю» Александра Романчука, а за 650 тысяч евро в ЛНЗ Дениса Кузыка. А еще из «Кривбасса» свободным агентом в казахстанский «Актобе» уехал африканец Даниэль Соса, который в 29 матчах УПЛ-2024/25 отметился 9 результативными действиями (3 голами и 6 ассистами).

На смену Вернидубу был приглашен нидерландский специалист Патрик ван Леувен, который на двух последних местах работы (в «Шахтере» и «Металлисте 1925»), скорее, разочаровал, нежели оправдал ожидания. А под нового главного тренера криворожский клуб оформил подписание аж девятерых легионеров, преимущественно из Латинской Америки, ожидания от которых в болельщицкой и журналистской среде были, откровенно говоря, невысокими.

Неудивительно, что перед началом нового сезона в УПЛ мало кто прогнозировал «Кривбассу» не то, что место в топ-3, а и даже попадание в пятерку лучших команд чемпионата. Причины более чем объективные: новый тренер, большая обойма новых футболистов, очевидная разбалансировка прежней команды, которую собирал под себя и наигрывал предыдущий наставник. С ходу выдавать результат дано единицам, и от Патрика ван Леувена, пускай его и хвалят за умение находить общий язык с молодыми исполнителями, в целом никак не ожидали чего-то выдающегося.

Но «Кривбасс» сумел удивить. Мало того, что в команде объявился новый очевидный лидер – венесуэльский вингер Глейкер Мендоса (забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач в 11 стартовых турах), – так еще и вся команда показала умение не просто бороться, но и добывать результаты даже там, где этого от нее особо и не ждали. Проиграв в первом туре «Колосу» со счетом 1:2, впоследствии «Кривбасс» выдал три победы кряду (над «Металлистом 1925», «Зарей» и «Оболонью»), а после девятого игрового дня в чемпионате и вовсе возглавил турнирную таблицу.

Уже тогда это выглядело как своего рода феномен, а подтвердить уровень амбиций и турнирных претензий «Кривбасса» должен был матч 10-го тура против «Динамо» – команды, которая подходила к этой встрече с пятиматчевой безвыигрышной серией (если точнее, то ничейной) в пассиве. Вполне логично, что от криворожан ждали продолжения серии из позитивных результатов, но случилось фиаско – сокрушительное поражение со счетом 0:4. Причем это был ровно тот случай, когда результат на табло был абсолютно заслуженным, или как часто еще говорят, по игре.

Отличную возможность исправиться за неудачу против «Динамо» команда ван Леувена получила уже в 11-м туре, когда ей предстояло сыграть перед домашними трибунами против абсолютного дебютанта дивизиона – СК «Полтава». Но в этой игре максимумом, на который сподобился «Кривбасс», оказалась способность дважды отыграться и завершить поединок ничьей 2:2.

Потеря очков с аутсайдером, очевидно, очень и очень расстроила ван Леувена, амбиции которого на старте сезона быстро выросли. Нидерландский специалист подчеркнул, что его подопечные могли и должны были вырывать победу, однако столкнулись с проблемами с реализацией. А еще ван Леувен выдал интересный спич, который как-то быстро затерялся на просторах новостной ленты, хотя достоин внимания и более глубокого анализа. У наставника «Кривбасса» поинтересовались, много или мало, с точки зрения опытного Патрика, криворожане набрали очков (речь о 20 пунктах) в стартовых 11 турах. На что ван Леувен заявил следующее: «Я думаю, что мы должны были иметь больше. К примеру, в матче против «Полесья» недобрали свои баллы. Но мы – молодая команда, у которой бывают взлеты и падения».

ФК Кривбасс

Тот факт, что ван Леувен не стал довольствоваться тем, что имеет, а де-факто показал своим футболистам, что стремиться нужно к большему, конечно, заслуживает похвалы, ведь амбициозность в спорте – это один из главных и очевидных шажочков в большим победам и достижениям. Но с другой стороны… Объективность ведь тоже никто не отменял. А она, в случае с «Кривбассом», заключается в том, что на старте текущего сезона криворожане набрали даже значительно больше очков в турнирную таблицу УПЛ, чем могли бы на то рассчитывать по игре.

Чтобы понять справедливость последнего тезиса, давайте заглянем в таблицу, предоставляемую аналитиками Wyscout, где есть колонка под названием Expected Points, или ожидаемые очки, которые должна набрать команда. Так вот, в ней показатель «Кривбасса» более чем скромный – всего 12,9. Это, по состоянию на сейчас, пятый с конца показатель в лиге, чуть лучше только, чем у «Полтавы» (8,2), «Эпицентра» (9,8), «Александрии» (10) и «Вереса» (10,8).

По факту же, напомним, «Кривбасс» сумел добыть 20 очков. И разница между реально набранными турнирными пунктами и ожидаемыми, у подопечных ван Леувена наиболее значительная среди всех в лиге со знаком «плюс» (аж 7,1!). Простыми словами, с теоретической точки зрения криворожане наиграли на две «лишние» победы и одну ничью в поединках, где могли бы рассчитывать исключительно на поражения.

Пойдем немного дальше и посмотрим на остроту, которую футболисты «Кривбасса» создавали у ворот соперников в одиннадцати сыгранных поединках текущего сезона УПЛ, сравнив ее с аналогичными показателями у оппонентов криворожан. Это позволит нам, опять же в теории, понять, насколько ван Леувен может жаловаться на то, что где-то его команда недобрала очков.

№ тура Матч Счет Ожидаемые голы 1 Колос – Кривбасс 2:1 3,02 : 1,06 2 Кривбасс – Металлист 1925 2:0 0,65 : 2,14 3 Заря – Кривбасс 2:3 2,42 : 1,55 4 Кривбасс – Оболонь 2:1 2,28 : 1,18 5 Кривбасс – Полесье 0:1 1,06 : 1,08 6 Эпицентр – Кривбасс 4:5 2,37 : 2,68 7 ЛНЗ – Кривбасс 0:0 1,52 : 1,08 8 Кривбасс – Кудровка 3:1 1,95 : 0,93 9 Рух – Кривбасс 1:2 1,79 : 1,08 10 Динамо – Кривбасс 4:0 2,87 : 0,13 11 Кривбасс – Полтава 2:2 3,07 : 1,85

Как видим, единственная за одиннадцать матчей очевидная потеря очков у «Кривбасса» произошла как раз в последнем, на текущий момент, матче против «Полтавы», где подопечные ван Леувена даже в теории наиграли на три полноценных забитых мяча, но отправить в сетку ворот соперника смогли только два. Наоборот, в матчах против «Металлиста 1925», «Зари», ЛНЗ и «Руха» криворожане добывали победы или играли вничью (с черкасчанами) при том, что по ожидаемым голам вполне могли бы рассчитывать на поражения. Иными словами, если бы там голевая реализация, на которую в аспекте своей команды жаловался после «Полтавы» ван Леувен, у соперников «Кривбасса» также не подвела бы, то сейчас в турнирной таблице команда Патрика имела бы на добрый десяток пунктов меньше, и вместо амбиций в борьбе за еврокубки мы вполне могли бы рассуждать о шансах на сохранение прописки в элите и потенциальную необходимость увольнения нидерландского тренера.

Конечно, футбол тем и прекрасен, что в нем зачастую статистические и аналитические расклады проваливаются, а во главу угла выходит элемент неожиданности, умения терпеть и достигать своего. Но зачем же тогда публично говорить о том, что твоя команда заслуживает большего?

Такой опытный наставник, коим безусловно является Патрик ван Леувен, не может не понимать, что подобными словами он лишь повышает ожидания от своей команды. Иными словами, в сложившейся ситуации, когда конкуренция за борьбу в еврокубковой зоне очень и очень существенная, коуч «Кривбасса» сам подкладывает себе грабли, ставит все на зеро, жжет солому, которую другие бы, наоборот, предусмотрительно подстелили.

Зачем ван Леувен делает именно так и высказывается в подобном русле? Является ли это элементом какой-то психологической игры, которая должна подхлестнуть его подопечных к более стремительному прогрессу и развитию? Или же Патрик просто хочет в какой-то момент «спрыгнуть» с последней ступеньки вагона на перрон, дав возможность поезду дальше ехать без него (читай, получить неустойку за досрочное увольнение)? Согласитесь, каждая из этих версий по-своему хороша и логична, но чтобы понять, какая является правильной (возможно, она и вовсе абсолютно иная) нужно лишь внимательнее присмотреться к играм и результатам «Кривбасса» в ближайших до зимней паузы турах.

Что ж, как минимум умения привлечь дополнительное внимание к своей команде Патрику ван Леувену не занимать…